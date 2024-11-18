Одобрили проект. В Омске «Бауцентр» на 10-летии ждет реконструкция

Как стало известно Городу55, строительный супермаркет «Бауцентр» на улице 10 лет Октября ждет реконструкция. Подробностей ремонта пока нет, но известно, что к магазину планируют пристроить склад и зону погрузки. Масштабным обновлением займется ООО «Бауцентр РУС».