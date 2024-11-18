Одобрили проект. В Омске «Бауцентр» на 10-летии ждет реконструкция

Posted 18 ноября, 09:30
Published 18 ноября, 09:30
Modified 18 ноября, 09:32
Updated 18 ноября, 09:32
Как стало известно Городу55, строительный супермаркет «Бауцентр» на улице 10 лет Октября ждет реконструкция. Подробностей ремонта пока нет, но известно, что к магазину планируют пристроить склад и зону погрузки. Масштабным обновлением займется ООО «Бауцентр РУС».
Сегодня, 18 ноября, компания «Базис» выдала положительное заключение на проект реконструкции.
Документы подготовила организация «Стройкон». Согласно данным Rusprofile, «Стройкон» занимается инженерными изысканиями и техническими консультациями. Фирму зарегистрировали в 2006 году. Руководителем и учредителем является Алексей Рудак.
Компания «Бауцентр» работает в Омске с 2007 года. Также в нашем городе открыты и другие строительные магазины: «Лемана Про», «Ю-Три Центр», «Строитель 55» и прочие.
Ранее Город55 рассказывал, что в омском микрорайоне Заозерный к осени 2025 года построят небольшой магазин.