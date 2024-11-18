Новые жертвы «трассы смерти». В Омской области в аварию попали несколько авто

По данным ГУ МЧС России по Омской области, в аварии погиб один человек, еще двое получили травмы. Из-за аварии на дорогу вылилось топливо, которое также убирали сотрудники МЧС.



На данном участке автодороги организовано реверсивное движение. За безопасностью на месте ДТП следят госавтоинспекторы.