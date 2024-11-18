Новые жертвы «трассы смерти». В Омской области в аварию попали несколько авто

Posted 18 ноября, 03:03
Published 18 ноября, 03:03
Modified 18 ноября, 05:18
Updated 18 ноября, 05:18
Как сообщает МЧС России по Омской области, 17 ноября в Любинском районе произошло ДТП. В 17:53 на 564 километре федеральной автодороги Тюмень-Омск поступило сообщение о столкновении двух грузовиков и легкового автомобиля.
На месте происшествия работали четыре сотрудника МЧС России с одной единицей техники.
По данным ГУ МЧС России по Омской области, в аварии погиб один человек, еще двое получили травмы. Из-за аварии на дорогу вылилось топливо, которое также убирали сотрудники МЧС.
На данном участке автодороги организовано реверсивное движение. За безопасностью на месте ДТП следят госавтоинспекторы.