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Posted 18 ноября, 03:03

Published 18 ноября, 03:03

Modified 18 ноября, 05:18

Updated 18 ноября, 05:18

В Омской области на трассе Тюмень-Омск столкнулись грузовики и легковушка

Новые жертвы «трассы смерти». В Омской области в аварию попали несколько авто

18 ноября 2024, 03:03
Фото: ГУ МЧС России по Омской области.

В Омской области на трассе Тюмень-Омск столкнулись грузовики и легковушка

По официальной информации, в результате аварии один человек погиб, двое получили травмы. Личность пострадавших устанавливается.

Как сообщает МЧС России по Омской области, 17 ноября в Любинском районе произошло ДТП. В 17:53 на 564 километре федеральной автодороги Тюмень-Омск поступило сообщение о столкновении двух грузовиков и легкового автомобиля.

На месте происшествия работали четыре сотрудника МЧС России с одной единицей техники.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

По данным ГУ МЧС России по Омской области, в аварии погиб один человек, еще двое получили травмы. Из-за аварии на дорогу вылилось топливо, которое также убирали сотрудники МЧС.

На данном участке автодороги организовано реверсивное движение. За безопасностью на месте ДТП следят госавтоинспекторы.

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#Ольга Акамова#ДТП#Омск#Омская область#Авария#Травмы#МЧС#Новости#Погибшие#Автомобили#Госавтоинспекция#Грузовики
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