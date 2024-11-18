Морозные открытки и добрые пожелания: в Омске запустили новогоднюю акцию

Posted 18 ноября, 10:35
Published 18 ноября, 10:35
Modified 18 ноября, 10:37
Updated 18 ноября, 10:37
18 ноября, в день, когда отмечается День рождения Деда Мороза, стартовала «Сказочная почта Деда Мороза». Это мероприятие, организованное при поддержке администрации города Омска, проводится омскими муниципальными библиотеками с 2010 года. За прошедшие годы более 22 тысяч человек из 40 городов России и зарубежья приняли участие, отправляя и получая поздравительные письма.
В этом году новогоднюю открытку оформят в тематике морозных узоров на окнах. Поскольку современные дети редко видят такие узоры, открытку выполнят в виде заиндевелого оконца и содержать поздравительный текст с добрыми пожеланиями.
Омичи могут отправить свои пожелания Деду Морозу, посетив любую муниципальную библиотеку города до 26 декабря.
Кроме того, у всех желающих есть возможность отправить электронное сообщение Деду Морозу. Для этого нужно зайти на сайт омских муниципальных библиотек, выбрать раздел «Почта Деда Мороза», заполнить специальную форму и в ответ получить мультимедийную открытку с поздравлением. Мероприятие открыто для всех возрастов и каждый может принять в нем участие.
Напомним, что на следующей неделе омичи смогут приобрести билеты на поезд Деда Мороза, который прибудет в Омск 19 декабря в 10 утра. В Омске поезд задержится на 7 часов, в течение которых жители смогут посетить анимационную программу и передвижную резиденцию Деда Мороза.