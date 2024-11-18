Морозные открытки и добрые пожелания: в Омске запустили новогоднюю акцию

Кроме того, у всех желающих есть возможность отправить электронное сообщение Деду Морозу. Для этого нужно зайти на сайт омских муниципальных библиотек, выбрать раздел «Почта Деда Мороза», заполнить специальную форму и в ответ получить мультимедийную открытку с поздравлением. Мероприятие открыто для всех возрастов и каждый может принять в нем участие.