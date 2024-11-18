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Posted 18 ноября, 05:41

Published 18 ноября, 05:41

Modified 18 ноября, 05:43

Updated 18 ноября, 05:43

Омичей предупреждают о новом виде мошенничества через мессенджеры

«Храните деньги в Сберегательной кассе»: как не попасться в ловушку мошенников

18 ноября 2024, 05:41
Фото: 1MI.

Омичей предупреждают о новом виде мошенничества через мессенджеры

Злоумышленники начали рассылать сообщения с фото, прикрепленными к нестандартным файлам, таким как apk, exe или zip.

Эти файлы содержат вирусы, которые можно активировать только после скачивания на устройство. Часто такие сообщения приходят от знакомых, чьи аккаунты были предварительно взломаны.

Схемы мошенничества могут быть разными:

  1. Взлом аккаунта пользователя;
  2. Рассылка сообщений знакомым жертвы с просьбой открыть файл;
  3. Массовое заражение устройств.

Вместо обещанных фотографий на вашем устройстве оказывается вредоносный вирус, дающий мошенникам полный доступ к вашим данным, включая банковские приложения.

Для защиты аккаунта в социальных сетях следует соблюдать несколько простых правил:

  • Будьте осторожны с подозрительными сообщениями;
  • Используйте сложные пароли и двухфакторную аутентификацию;
  • Не передавайте код для входа и не делитесь паролями;
  • Обновляйте устройства и программы;
  • Не открывайте сомнительные вложения;
  • Не отвечайте на звонки с незнакомого номера.

Омичей также предупреждают, что настоящие изображения обычно имеют расширения. Будьте осторожны при открытии подозрительных файлов и сообщений!

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#Ольга Акамова#Омск#Мошенничество#Социальные сети#Безопасность#Новости#Вирусы#Файлы
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