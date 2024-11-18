«Храните деньги в Сберегательной кассе»: как не попасться в ловушку мошенников

Posted 18 ноября, 05:41
Published 18 ноября, 05:41
Modified 18 ноября, 05:43
Updated 18 ноября, 05:43
Эти файлы содержат вирусы, которые можно активировать только после скачивания на устройство. Часто такие сообщения приходят от знакомых, чьи аккаунты были предварительно взломаны.
Схемы мошенничества могут быть разными:
Вместо обещанных фотографий на вашем устройстве оказывается вредоносный вирус, дающий мошенникам полный доступ к вашим данным, включая банковские приложения.
Для защиты аккаунта в социальных сетях следует соблюдать несколько простых правил:
Омичей также предупреждают, что настоящие изображения обычно имеют расширения. Будьте осторожны при открытии подозрительных файлов и сообщений!
Ранее Город55 писал как интернет-мошенники активизировались перед сезоном распродаж.