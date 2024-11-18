Город в снегу: омичи раскритиковали уборку дорог после снегопадов

Posted 18 ноября, 10:21
Published 18 ноября, 10:21
Modified 18 ноября, 10:23
Updated 18 ноября, 10:23
Как сообщает в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест, сегодня вывоз снега производится на улицах: Красный Путь, Масленникова, Володарского, Орджоникидзе, Герцена, Маршала Жукова, Карла Маркса. Уборка коснется также мостов и путепроводов. В понедельник расчистка дорог идет на следующих адресах: Мельничная, Лукашевича, Туполева, Вокзальная, Демьяна Бедного, Карбышева, Черлакский тракт.
Уборка не прекращается: только за выходные с омских дорог вывезли 2500 кубометров снега, или порядка 250 «КамАЗов».
Читатели Города55 в нашем паблике ВКонтакте выражают свое мнение по поводу уборки снега в этом году. Вот некоторые из них:
«Как обычно центр уберут для показухи и все»;
«Ключевое слово — обещают»;
«Очень хочется, чтобы снег убирали около остановок, невозможно подойти к автобусу»;
«Этой осенью вроде видно, что работа ведется. Той зимой вообще не выдерживало никакой критики».
В городской администрации ответили на претензии омичей, что охватить все участки, требующие очистки, за один раз невозможно.
Напоминаем, что это не первая жалоба омичей на проблему с уборкой снега.