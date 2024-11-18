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Posted 18 ноября, 10:21

Published 18 ноября, 10:21

Modified 18 ноября, 10:23

Updated 18 ноября, 10:23

Уборка снега не прекращается

Город в снегу: омичи раскритиковали уборку дорог после снегопадов

18 ноября 2024, 10:21
Фото: 1MI. Уборка снега не прекращается

Омичам рассказали, сколько снега вывезли с городских дорог за выходные

Несмотря на плюсовую температуру, коммунальные службы продолжают активно вывозить снег с улиц Омска, сообщили в мэрии.

Как сообщает в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест, сегодня вывоз снега производится на улицах: Красный Путь, Масленникова, Володарского, Орджоникидзе, Герцена, Маршала Жукова, Карла Маркса. Уборка коснется также мостов и путепроводов. В понедельник расчистка дорог идет на следующих адресах: Мельничная, Лукашевича, Туполева, Вокзальная, Демьяна Бедного, Карбышева, Черлакский тракт.

Уборка не прекращается: только за выходные с омских дорог вывезли 2500 кубометров снега, или порядка 250 «КамАЗов».

Читатели Города55 в нашем паблике ВКонтакте выражают свое мнение по поводу уборки снега в этом году. Вот некоторые из них:

«Как обычно центр уберут для показухи и все»;
«Ключевое слово — обещают»;
«Очень хочется, чтобы снег убирали около остановок, невозможно подойти к автобусу»;
«Этой осенью вроде видно, что работа ведется. Той зимой вообще не выдерживало никакой критики».

В городской администрации ответили на претензии омичей, что охватить все участки, требующие очистки, за один раз невозможно.

Напоминаем, что это не первая жалоба омичей на проблему с уборкой снега.

Тысячи кубометров снега: омские улицы экстренно убирают после зимних осадков
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#Ольга Акамова#Снегопад#Омск#Мэрия#Жалобы#Новости#Коммунальные службы#Телеграм-канал#Метеорология
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