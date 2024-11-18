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Posted 18 ноября, 04:47

Published 18 ноября, 04:47

Modified 18 ноября, 04:49

Updated 18 ноября, 04:49

«Головные боли и рвота»: в Омске детсадовцы не перестают болеть

«Головные боли и рвота»: в Омске детсадовцы не перестают болеть

18 ноября 2024, 04:47
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
COVID-19
Рассказываем о заболеваемости омских школьников и дошкольников.

В департаменте образования Городу55 предоставили актуальные данные по заболеваемости в школах и детских садах. Как рассказали в ведомстве, на понедельник, 18 ноября, образовательный процесс из-за роста заболеваемости ОРВИ приостановили в 37 классах 21 образовательного учреждения.

А вот ситуация с дошкольниками остается почти на том же уровне, что и неделю назад: на изоляции находятся 29 групп 18 детских садов. При этом в прошлый понедельник на карантине находилось такое же количество групп, только в 23 учреждениях.

«У нас множество детей с пневмонией, головные боли, рвота, признаки ОРВИ», — рассказывают омичи.

Напомним, что этой осенью врачи сталкиваются с вирусными болезнями легких, в том числе COVID-19. Особую тревогу вызывает рост интерстициальных пневмоний, которые имеют неинфекционный характер. Как омичи могут уберечься от этого заболевания, читайте в нашем материале.

Осенний всплеск: как омичи могут уберечься от пневмонии
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#Ольга Скворцова#Омск#ОРВИ#Карантин#COVID-19#Профилактика#Заболеваемость#Детские сады
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