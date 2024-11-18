«Головные боли и рвота»: в Омске детсадовцы не перестают болеть

Posted 18 ноября, 04:47
Published 18 ноября, 04:47
Modified 18 ноября, 04:49
Updated 18 ноября, 04:49
В департаменте образования Городу55 предоставили актуальные данные по заболеваемости в школах и детских садах. Как рассказали в ведомстве, на понедельник, 18 ноября, образовательный процесс из-за роста заболеваемости ОРВИ приостановили в 37 классах 21 образовательного учреждения.
А вот ситуация с дошкольниками остается почти на том же уровне, что и неделю назад: на изоляции находятся 29 групп 18 детских садов. При этом в прошлый понедельник на карантине находилось такое же количество групп, только в 23 учреждениях.
«У нас множество детей с пневмонией, головные боли, рвота, признаки ОРВИ», — рассказывают омичи.
Напомним, что этой осенью врачи сталкиваются с вирусными болезнями легких, в том числе COVID-19. Особую тревогу вызывает рост интерстициальных пневмоний, которые имеют неинфекционный характер. Как омичи могут уберечься от этого заболевания, читайте в нашем материале.