Футбольный тренер Леонид Слуцкий рассказал, чем его поразил Роман Ротенберг

Posted 18 ноября, 09:00
Published 18 ноября, 09:00
Modified 18 ноября, 09:02
Updated 18 ноября, 09:02
Главный тренер китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» по-совместительству экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал, какие качества главы СКА Романа Ротенберга восхищают его.
В одном из недавних интервью Слуцкий отметил, что Ротенберг увлечен своим делом и именно это оказывает положительный эффект на восприятие его личности.
«Чем удивил? Глубокой увлеченностью и искренним желанием добиться успеха. Для таких, так скажем, состоятельных людей, столь искреннее и глубокое погружение в профессию на меня лично оказало очень положительный эффект», — поделился Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Роман Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года, сменив на посту Валерия Брагина. Под его руководством команда дошла до финала конференции в сезоне 2022/2023, а в предыдущем — проиграл «Автомобилисту» в ¼ финала со счетом 4:5
Напомним, что СКА проводит не самый удачный отрезок сезона. После череды из трех поражений, 7 ноября армейцы в гостях проиграли «Сочи» со счетом 2:5. В составе местной команды отличились Тимур Хафизов, Артур Тянулин, Андрей Никонов и Данил Авершин. Гости же смогли открыть счет своим заброшенным шайбам только в третьем периоде.
После СКА проиграл «Авангарду», также переживающему тяжелые времена, со счетом 1:2. Затем последовала победа в Новосибирске (0:1) и проигрыш в Казани (2:3). Сейчас команда из Санкт-Петербурга занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ, набрав 35 очков в 28 играх.