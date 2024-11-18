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Posted 18 ноября, 09:00

Published 18 ноября, 09:00

Modified 18 ноября, 09:02

Updated 18 ноября, 09:02

Футбольный тренер Леонид Слуцкий рассказал, чем его поразил Роман Ротенберг

Футбольный тренер Леонид Слуцкий рассказал, чем его поразил Роман Ротенберг

18 ноября 2024, 09:00
Фото: ХК СКА.
Экс-тренер сборной России по футболу признался, что его удивила искренность и погруженность в работу Ротенберга.

Главный тренер китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» по-совместительству экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал, какие качества главы СКА Романа Ротенберга восхищают его.

В одном из недавних интервью Слуцкий отметил, что Ротенберг увлечен своим делом и именно это оказывает положительный эффект на восприятие его личности.

«Чем удивил? Глубокой увлеченностью и искренним желанием добиться успеха. Для таких, так скажем, состоятельных людей, столь искреннее и глубокое погружение в профессию на меня лично оказало очень положительный эффект», — поделился Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Роман Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года, сменив на посту Валерия Брагина. Под его руководством команда дошла до финала конференции в сезоне 2022/2023, а в предыдущем — проиграл «Автомобилисту» в ¼ финала со счетом 4:5

Фото: ХК СКА

Напомним, что СКА проводит не самый удачный отрезок сезона. После череды из трех поражений, 7 ноября армейцы в гостях проиграли «Сочи» со счетом 2:5. В составе местной команды отличились Тимур Хафизов, Артур Тянулин, Андрей Никонов и Данил Авершин. Гости же смогли открыть счет своим заброшенным шайбам только в третьем периоде.

После СКА проиграл «Авангарду», также переживающему тяжелые времена, со счетом 1:2. Затем последовала победа в Новосибирске (0:1) и проигрыш в Казани (2:3). Сейчас команда из Санкт-Петербурга занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ, набрав 35 очков в 28 играх.

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