Футбольный тренер Леонид Слуцкий рассказал, чем его поразил Роман Ротенберг

Роман Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года, сменив на посту Валерия Брагина. Под его руководством команда дошла до финала конференции в сезоне 2022/2023, а в предыдущем — проиграл «Автомобилисту» в ¼ финала со счетом 4:5