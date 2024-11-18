Черная плесень в квартире: что это такое и чем она так страшна для человека

Posted 18 ноября, 03:50
Published 18 ноября, 03:50
Modified 18 ноября, 03:52
Updated 18 ноября, 03:52
Разбираемся в главных вопросах про этот микроскопический гриб вместе с микробиологом.
Название объединяет разные виды плесневого грибка, который имеет темную окраску. Вне зависимости от цвета любая плесень — это грибок, который при определенных условиях прекрасно приживается на различных поверхностях в квартире и обитает в любом влажном месте.
По словам микробиолога Евгения Плисова, при появлении плесени в квартире, скорее всего, речь об Aspergillus niger (аспергилл черный). Это плесневый гриб, который обитает в любом влажном месте. Чаще всего появляется в ванной комнате (на поверхностях санузлов, стиральных машинах, кондиционерах) и на потолке, где скапливается вода. Также плесень может прорасти под неплотно прилегающими обоями, под полом, вокруг окон. Она имеет неприятный затхлый землистый запах и проявляется в виде черных пятен.
Еще одна разновидность плесени, которая обладает характерным черным цветом и предпочитает влажные и плохо проветриваемые ванные комнаты и душевые кабинки — это Alternaria alternata. Она считается одним из самых сильных аллергенов, который способен вызвать заметные кожные реакции и даже привести к развитию бронхиальной астмы.
Споры грибка распространяются по воздуху. Плесень начнет прорастать, если для нее будут благоприятные условия, среди которых:
постоянная влажность;
плохая вентиляция;
редкое проветривание (или его отсутствие);
несоблюдение санитарных норм — бывают случаи, когда микроорганизмы, вызывающие черную плесень, попадают в дом вместе с заплесневевшим хлебом: нельзя, чтобы такой продукт долго находился в квартире.
Споры грибка летают в воздухе и легко попадают на поверхность предметов и в организм.
«Плесень, как и любой другой инфекционный агент, пытается нас заразить. Но чаще всего сделать это не получается, потому что у нас есть иммунная система. Небольшая плесень в ванной комнате особо не повлияет на здоровье. Однако если у вас есть иммунодефициты или же вы пожилого возраста, то для своей безопасности нужно как можно быстрее избавиться от плесени», — подчеркнул Евгений Плисов.
Черная плесень на стенах в квартире может вызвать аспергиллез, то есть грибковую аллергию. По словам микробиолога, эта болезнь в хронической форме по симптомам похожа на бронхит, а при острой форме может быть даже кашель с кровью. Проявляется заболевание в основном у людей с низким иммунитетом из-за серьезных проблем со здоровьем. Например, из-за пересадки органов, ВИЧ, генетической предрасположенности. Кроме того, из-за черной плесени у человека может возникнуть ринит.
«Не стоит сразу пугаться, что из-за плесени у вас начнется аспергиллез, и легкие прорастут черным мхом. Это не так. Однако избавиться от нее нужно. Все-таки главная проблема плесени в квартире — эстетическое неудовольствие», — добавил микробиолог.
Обнаружить плесень характерного черного оттенка можно практически в любой комнате и на любых поверхностях. Чаще всего черная плесень появляется в ванной комнате, где для нее создаются практически идеальные условия, если при большом количестве влаги это помещение еще и недостаточно хорошо проветривается.
Грибок может распространиться на стенах в том случае, если на их поверхности из-за перепада температур и высокой влажности регулярно образуется конденсат. По этой причине плесень можно обнаружить на стенах не только в ванной комнате, но и, например, на кухне.
Также темный налет можно обнаружить на стиральной машине. Чаще всего плесень выбирает в качестве места жительства прорезиненные детали или конструкции из пластика.
Избавиться от черной плесени непросто, однако откладывать этот процесс не нужно, иначе она разрастется по поверхностям и въестся вглубь материалов.
По словам микробиолога, сначала черную плесень необходимо удалять механически, вычищая щеткой, после чего использовать очень едкие вещества.
«Сода тут не поможет. Понадобится то, что при использовании обязывает вас открыть окно, например, хлорка или отбеливатели. После этого лучше обезопасить себя и уйти из квартиры, чтобы не дышать веществами. Затем нужно будет еще раз промыть место, где возникла плесень, и, возможно, она больше не появится», — объяснил Плисов.
Существуют специальные услуги для избавления от плесени и грибка в помещении. Стоимость процедуры начинается от 500 рублей и может доходить до 3 тысяч. Например, на агрегаторе «Яндекс.Услуги» есть список таких организаций:
«Центр-Дез-сервис»;
«ГорДезЦентр»;
«ПрофДезЭксперт»;
«Дезинфектор+»;
«Центр Дезинфекции»;
«Служба Дезинфекции».
После очистки нужно создать в квартире условия, чтобы плесень больше не появлялась:
поддерживать нормальный уровень влаги;
позаботиться, чтобы была нормальная вентиляция;
своевременно избавляться от предметов, на которых находится плесень;
регулярно проводить влажную уборку;
не допускать протекания сантехники;
открывать дверь в ванную комнату, расправлять шторку до полного высыхания;
вовремя выбрасывать испорченные продукты.