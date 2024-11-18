Черная плесень в квартире: что это такое и чем она так страшна для человека

Черная плесень на стенах в квартире может вызвать аспергиллез, то есть грибковую аллергию. По словам микробиолога, эта болезнь в хронической форме по симптомам похожа на бронхит, а при острой форме может быть даже кашель с кровью. Проявляется заболевание в основном у людей с низким иммунитетом из-за серьезных проблем со здоровьем. Например, из-за пересадки органов, ВИЧ, генетической предрасположенности. Кроме того, из-за черной плесени у человека может возникнуть ринит.