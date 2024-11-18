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Posted 18 ноября, 07:19

Published 18 ноября, 07:19

Modified 18 ноября, 07:21

Updated 18 ноября, 07:21

Антропенко-старший передал сыну часть «Основа Холдинга»

Антропенко-старший поделился «Основа Холдингом» с сыном

18 ноября 2024, 07:19
Фото: 1MI.

Антропенко-старший передал сыну часть «Основа Холдинга»

В компании появились 2 новых учредителя.

В обществе с ограниченной ответственностью «Основа Холдинг», зарегистрированном в Омске на улице 60 лет Победы, изменилась структура собственности. Уставный капитал компании, принадлежавший Александру Владимировичу Антропенко, теперь разделен между 3 учредителями: 10,26% достались АО «Основа Холдинг», еще 32,52% — Александру Александровичу Антропенко.

ООО «Основа Холдинг» специализируется на «деятельности по управлению финансовыми группами». Это важная часть бизнес-империи семьи Антропенко. Александр Антропенко-старший владеет рядом заводов, производящих бетон и металлоконструкции, и другими предприятиями, в числе которых омская гостиница «Сибирь». Его сын Александр занимает пост главврача в детской городской поликлинике №2 и владеет рядом бизнес-активов, в числе которых 50% УК «Омской энергосетевой компании», весь УК «Тепловой компании» и др.

Напомним: еще один сын Александра Антропенко-старшего, Игорь, сейчас заседает в Государственной думе.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Переход доли#Основа Холдинг
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