Антропенко-старший поделился «Основа Холдингом» с сыном

Posted 18 ноября, 07:19
Published 18 ноября, 07:19
Modified 18 ноября, 07:21
Updated 18 ноября, 07:21
В обществе с ограниченной ответственностью «Основа Холдинг», зарегистрированном в Омске на улице 60 лет Победы, изменилась структура собственности. Уставный капитал компании, принадлежавший Александру Владимировичу Антропенко, теперь разделен между 3 учредителями: 10,26% достались АО «Основа Холдинг», еще 32,52% — Александру Александровичу Антропенко.
ООО «Основа Холдинг» специализируется на «деятельности по управлению финансовыми группами». Это важная часть бизнес-империи семьи Антропенко. Александр Антропенко-старший владеет рядом заводов, производящих бетон и металлоконструкции, и другими предприятиями, в числе которых омская гостиница «Сибирь». Его сын Александр занимает пост главврача в детской городской поликлинике №2 и владеет рядом бизнес-активов, в числе которых 50% УК «Омской энергосетевой компании», весь УК «Тепловой компании» и др.
Напомним: еще один сын Александра Антропенко-старшего, Игорь, сейчас заседает в Государственной думе.