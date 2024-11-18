Антропенко-старший поделился «Основа Холдингом» с сыном

ООО «Основа Холдинг» специализируется на «деятельности по управлению финансовыми группами». Это важная часть бизнес-империи семьи Антропенко. Александр Антропенко-старший владеет рядом заводов, производящих бетон и металлоконструкции, и другими предприятиями, в числе которых омская гостиница «Сибирь». Его сын Александр занимает пост главврача в детской городской поликлинике №2 и владеет рядом бизнес-активов, в числе которых 50% УК «Омской энергосетевой компании», весь УК «Тепловой компании» и др.