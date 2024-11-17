gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 ноября, 16:26

Published 17 ноября, 16:26

Modified 17 ноября, 16:27

Updated 17 ноября, 16:27

Заммэра Ефимов: Столица заключила 6 договоров КРТ в 2024 году

Заммэра Ефимов: Столица заключила 6 договоров КРТ в 2024 году

17 ноября 2024, 16:26
С начала текущего года столица заключила шесть договоров о комплексном развитии территорий (КТР) с обладателями земельных участков и недвижимости, которые располагаются в границах проектов.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На шести территориях общей площадью 69,3 гектара правообладатели земли и объектов недвижимости создадут жилые и деловые кварталы, где возведут около 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Среди площадок — части бывших промзон „Магистральные улицы“, „Южный порт“, „Грайвороново“, а также неэффективно используемые участки. Инвестиции в реализацию проектов составят 716 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — почти 52 миллиарда рублей. По итогам реорганизации участков создадут более 24,8 тысячи рабочих мест», — поделился он подробной информацией.

Территории, на которые распространяется КТР, расположены в Троицком, Южном, Юго-Восточном, Северном и Северо-Западном административных округах Москвы. Реализовать проекты планируется в сроки от четырех до 17 лет.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал о планах по развитию территорий:

«На участках запланировано строительство около 1,1 миллиона квадратных метров жилья и столько же промышленных, общественно-деловых и социальных объектов. Среди них — спорткомплекс, а также образовательный комплекс на 2,2 тысячи мест для учеников и воспитанников. Социальные объекты станут частью новых микрорайонов и будут построены вблизи жилых домов».

В настоящее время правообладатели готовят проекты планировки территорий, где определят параметры будущих объектов.

Согласно программе КТР, в столице создаются многофункциональные кварталы с современной инфраструктурой и комфортным жильем. Они возводятся на месте бывших промзон и других участков территории, использование которых признано неэффективным. Об этом сообщает mos.ru.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, в работе находятся 236 проектов КТР на разной стадии реализации общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика