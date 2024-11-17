Заммэра Ефимов: Столица заключила 6 договоров КРТ в 2024 году

Posted 17 ноября, 16:26
Published 17 ноября, 16:26
Modified 17 ноября, 16:27
Updated 17 ноября, 16:27
Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На шести территориях общей площадью 69,3 гектара правообладатели земли и объектов недвижимости создадут жилые и деловые кварталы, где возведут около 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Среди площадок — части бывших промзон „Магистральные улицы“, „Южный порт“, „Грайвороново“, а также неэффективно используемые участки. Инвестиции в реализацию проектов составят 716 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — почти 52 миллиарда рублей. По итогам реорганизации участков создадут более 24,8 тысячи рабочих мест», — поделился он подробной информацией.
Территории, на которые распространяется КТР, расположены в Троицком, Южном, Юго-Восточном, Северном и Северо-Западном административных округах Москвы. Реализовать проекты планируется в сроки от четырех до 17 лет.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал о планах по развитию территорий:
«На участках запланировано строительство около 1,1 миллиона квадратных метров жилья и столько же промышленных, общественно-деловых и социальных объектов. Среди них — спорткомплекс, а также образовательный комплекс на 2,2 тысячи мест для учеников и воспитанников. Социальные объекты станут частью новых микрорайонов и будут построены вблизи жилых домов».
В настоящее время правообладатели готовят проекты планировки территорий, где определят параметры будущих объектов.
Согласно программе КТР, в столице создаются многофункциональные кварталы с современной инфраструктурой и комфортным жильем. Они возводятся на месте бывших промзон и других участков территории, использование которых признано неэффективным. Об этом сообщает mos.ru.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, в работе находятся 236 проектов КТР на разной стадии реализации общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.