Заместитель мэра столицы рассказал о ходе программы реновации

Posted 17 ноября, 14:23
Published 17 ноября, 14:23
Modified 17 ноября, 14:24
Updated 17 ноября, 14:24
«Переселение по программе реновации в ЮЗАО началось в 2018 году. Всего в нее вошло 512 домов округа. В настоящий момент переселение затронуло жителей 96 старых зданий, 90 из которых уже полностью расселены. Более 16 тысяч москвичей отпраздновали новоселье в новых квартирах по стандартам реновации. Для них под заселение передали 39 новостроек», — сообщил Ефимов.
Согласно программе реновации новое жилье получат более 116 тысяч москвичей из ЮЗАО.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский поделился информацией о том, что в районе Зюзино в новое жилье переселились жители 17 домов. В других районах округа новоселов чуть меньше: в Конькове новое жилье получили жители 16 домов, а в Академическом — 13 домов.
Также Овчинский рассказал о том, что происходит с ветхим жильем дальше:
«После расселения старые дома демонтируют. На их месте возводят новостройки с сопутствующей инфраструктурой по программе реновации».
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман привел ещё более конкретные цифры, касающиеся количества расселенных москвичей. По его словам, в новые квартиры в районе Коньково переехало более 3,4 тысячи человек. В Зюзине обладателями современного жилья стали более 3,3 тысячи жителей столицы, а в Академическом районе — почти 2,8 тысячи. Об этом сообщает mos.ru.
Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в проекте бюджета на осуществление реновации заложено 1,2 триллиона рублей. Сумма рассчитана на три года ведения программы.