gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 ноября, 14:23

Published 17 ноября, 14:23

Modified 17 ноября, 14:24

Updated 17 ноября, 14:24

Заместитель мэра столицы рассказал о ходе программы реновации

Заместитель мэра столицы рассказал о ходе программы реновации

17 ноября 2024, 14:23
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о том, что в рамках программы реновации жители 90 старых домов Юго-Западного административного округа получили новое жилье.

«Переселение по программе реновации в ЮЗАО началось в 2018 году. Всего в нее вошло 512 домов округа. В настоящий момент переселение затронуло жителей 96 старых зданий, 90 из которых уже полностью расселены. Более 16 тысяч москвичей отпраздновали новоселье в новых квартирах по стандартам реновации. Для них под заселение передали 39 новостроек», — сообщил Ефимов.

Согласно программе реновации новое жилье получат более 116 тысяч москвичей из ЮЗАО.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский поделился информацией о том, что в районе Зюзино в новое жилье переселились жители 17 домов. В других районах округа новоселов чуть меньше: в Конькове новое жилье получили жители 16 домов, а в Академическом — 13 домов.

Также Овчинский рассказал о том, что происходит с ветхим жильем дальше:

«После расселения старые дома демонтируют. На их месте возводят новостройки с сопутствующей инфраструктурой по программе реновации».

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман привел ещё более конкретные цифры, касающиеся количества расселенных москвичей. По его словам, в новые квартиры в районе Коньково переехало более 3,4 тысячи человек. В Зюзине обладателями современного жилья стали более 3,3 тысячи жителей столицы, а в Академическом районе — почти 2,8 тысячи. Об этом сообщает mos.ru.

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в проекте бюджета на осуществление реновации заложено 1,2 триллиона рублей. Сумма рассчитана на три года ведения программы.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика