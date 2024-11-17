Вещи из прошлой эпохи, «бонус» к уверенности и несколько недель проблем. Омск сегодня

Posted 17 ноября, 14:00
Published 17 ноября, 14:00
Modified 17 ноября, 14:02
Updated 17 ноября, 14:02
Оказывается, воспоминания вполне могут иметь материальную форму — и множество предложений на популярной площадке объявлений тому очень яркое подтверждение. Например, CD-плееры бывшие мечтой многих горожан в эпоху 90-х или легендарная Sega — все это очень легко может перенести человека сквозь время. Некоторые особенно яркие предложения на «вторичном рынке истории» мы собрали в нашем материале:
«Кадровые перестановки» в хоккейных клубах — явление регулярное. Но кажется, в этот раз что-то «намечается»: в конце недели к «ястребам» вернулся Илья Каблуков, а сегодня стало известно о подписании контракта с Наилем Якуповым. И, как оказалось, возвращение «старой гвардии», завоевавшей в 2021 году Кубок Гагарина, может иметь и серьезный психологический эффект — как рассказал накануне Сергей Звягин, главный тренер омского «Авангарда», присутствие в составе команды Ильи Каблукова может придать уверенности и другим игрокам. Более того, возвращение форварда может иметь и серьезный педагогический эффект.
Согласно актуальным данным, предоставленным специалистами Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, впереди у метеозависимых омичей может быть несколько особенно трудных недель: вплоть до 10 декабря прогнозируются серьезные колебания магнитного поля Земли, к которым некоторые люди могут быть особенно чувствительны. Период нестабильности поля завершится полноценной магнитной бурей — она ожидается 8 декабря.