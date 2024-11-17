Вещи из прошлой эпохи, «бонус» к уверенности и несколько недель проблем. Омск сегодня

«Кадровые перестановки» в хоккейных клубах — явление регулярное. Но кажется, в этот раз что-то «намечается»: в конце недели к «ястребам» вернулся Илья Каблуков, а сегодня стало известно о подписании контракта с Наилем Якуповым. И, как оказалось, возвращение «старой гвардии», завоевавшей в 2021 году Кубок Гагарина, может иметь и серьезный психологический эффект — как рассказал накануне Сергей Звягин, главный тренер омского «Авангарда», присутствие в составе команды Ильи Каблукова может придать уверенности и другим игрокам. Более того, возвращение форварда может иметь и серьезный педагогический эффект.