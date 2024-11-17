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Posted 17 ноября, 08:08

Published 17 ноября, 08:08

Modified 17 ноября, 08:10

Updated 17 ноября, 08:10

иллюстрация

Татьяна Тарасова посетит чемпионат России по фигурному катанию в Омске

17 ноября 2024, 08:08
Фото: gorod55.ru. иллюстрация

Татьяна Тарасова приедет в Омск на чемпионат России по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР отметила, что предстоящие соревнования — одни из ее самых любимых и она обязательно будет на них присутствовать.

О своем желании посетить чемпионат России по фигурному катанию, запланированный к проведению 19–22 декабря в Омске, именитый тренер рассказала корреспондентам ТАСС. По словам Татьяны Тарасовой, выступления фигуристов на чемпионате России ей особенно нравятся, поскольку это одни из самых сложных и интересных соревнований.

Заслуженный тренер СССР и представитель Зала Славы мирового фигурного катания также отметила, что не будет выделять какой-либо вид состязаний, поскольку все они для нее представляют интерес.

Напомним, ранее Татьяна Тарасова высказалась об одной из участниц Гран-при «Сердце Сибири», проходившем в Омске: тогда Алена Косторная, занявшая со своим партнером Георгием Куницей 4 место, заявила, что судьи занизили ее оценки, а фигурное катание, как спорт, «тонет в болоте».

Разумеется, слова девушки были раскритикованы опытнейшим тренером — по мнению Татьяны Тарасовой, спортсменке лучше уделять внимание тренировкам, а не оцениванию работы судей.

Ранее Город55 сообщал об одобрении депутатами городского Совета идеи установки в Омске памятника Анатолию Тарасову — статуя «отца советского хоккея» и знаменитой спортсменки появится на Проспекте Мира.

За счет фонда Карелина: в Омске появится памятник хоккеисту Анатолию Тарасову
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#Илья Скобин#Спорт#Омск#Новости#Фигурное катание#Чемпионат России#Татьяна Тарасова#Мировое фигурное катание
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