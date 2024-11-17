Татьяна Тарасова посетит чемпионат России по фигурному катанию в Омске

Posted 17 ноября, 08:08
Published 17 ноября, 08:08
Modified 17 ноября, 08:10
Updated 17 ноября, 08:10
О своем желании посетить чемпионат России по фигурному катанию, запланированный к проведению 19–22 декабря в Омске, именитый тренер рассказала корреспондентам ТАСС. По словам Татьяны Тарасовой, выступления фигуристов на чемпионате России ей особенно нравятся, поскольку это одни из самых сложных и интересных соревнований.
Заслуженный тренер СССР и представитель Зала Славы мирового фигурного катания также отметила, что не будет выделять какой-либо вид состязаний, поскольку все они для нее представляют интерес.
Напомним, ранее Татьяна Тарасова высказалась об одной из участниц Гран-при «Сердце Сибири», проходившем в Омске: тогда Алена Косторная, занявшая со своим партнером Георгием Куницей 4 место, заявила, что судьи занизили ее оценки, а фигурное катание, как спорт, «тонет в болоте».
Разумеется, слова девушки были раскритикованы опытнейшим тренером — по мнению Татьяны Тарасовой, спортсменке лучше уделять внимание тренировкам, а не оцениванию работы судей.
Ранее Город55 сообщал об одобрении депутатами городского Совета идеи установки в Омске памятника Анатолию Тарасову — статуя «отца советского хоккея» и знаменитой спортсменки появится на Проспекте Мира.