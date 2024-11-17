Татьяна Тарасова посетит чемпионат России по фигурному катанию в Омске

О своем желании посетить чемпионат России по фигурному катанию, запланированный к проведению 19–22 декабря в Омске, именитый тренер рассказала корреспондентам ТАСС. По словам Татьяны Тарасовой, выступления фигуристов на чемпионате России ей особенно нравятся, поскольку это одни из самых сложных и интересных соревнований.