Руководителем Управления Генпрокуратуры по СФО стал выходец из Омска Николай Рябов

Posted 17 ноября, 07:35
Published 17 ноября, 07:35
Modified 17 ноября, 07:39
Updated 17 ноября, 07:39
Соответствующие сведения уже появились на официальном портале Управления Генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу — как отмечается, указ о новом назначении был издан еще 6 ноября.
Николай Александрович Рябов начал свою карьеру в прокуратуре Омской области в 1991 году, как следователь и помощник прокурора, а спустя несколько лет занял пост прокурора в одном из районов области. Кроме того, в послужном списке нового руководителя Управления ГП по СФО также значатся должности главы следственного отдела и зампрокурора Омска, а также пост прокурора Советского и Центрального округа нашего города.
Начиная с 2008 года Николай Рябов был переведен на Дальний Восток, где занимал сразу несколько высоких постов в разных регионах. В начале октября в СМИ появилась информация о его отставке, однако «перерыв» в работе оказался временным.
Является обладателем звания почетного работника Прокуратуры РФ, а также награжден медалью «За заслуги перед отечеством».
Напомним, ранее Город55 сообщал об отстранении от должности одного из глав поселений в Омской области: мужчина был уличен в незаконной коммерческой деятельности и подал в отставку по собственному желанию. Представители прокуратуры не согласились с этим решением и добились в суде прекращения полномочий и взыскали незаконно полученные деньги.