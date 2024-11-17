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Posted 17 ноября, 07:35

Published 17 ноября, 07:35

Modified 17 ноября, 07:39

Updated 17 ноября, 07:39

Николай Рябов

Руководителем Управления Генпрокуратуры по СФО стал выходец из Омска Николай Рябов

17 ноября 2024, 07:35
Фото: Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу. Николай Рябов

Экс-глава двух прокуратур округов Омска стал руководителем Генпрокуратуры по СФО

Указом Президента РФ работу Управления Генпрокуратуры по СФО возглавит Николай Рябов — бывший прокурор Хабаровского края и Сахалинской области, начавший свою карьеру еще в Омске.

Соответствующие сведения уже появились на официальном портале Управления Генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу — как отмечается, указ о новом назначении был издан еще 6 ноября.

Николай Александрович Рябов начал свою карьеру в прокуратуре Омской области в 1991 году, как следователь и помощник прокурора, а спустя несколько лет занял пост прокурора в одном из районов области. Кроме того, в послужном списке нового руководителя Управления ГП по СФО также значатся должности главы следственного отдела и зампрокурора Омска, а также пост прокурора Советского и Центрального округа нашего города.

Начиная с 2008 года Николай Рябов был переведен на Дальний Восток, где занимал сразу несколько высоких постов в разных регионах. В начале октября в СМИ появилась информация о его отставке, однако «перерыв» в работе оказался временным.

Является обладателем звания почетного работника Прокуратуры РФ, а также награжден медалью «За заслуги перед отечеством».

Напомним, ранее Город55 сообщал об отстранении от должности одного из глав поселений в Омской области: мужчина был уличен в незаконной коммерческой деятельности и подал в отставку по собственному желанию. Представители прокуратуры не согласились с этим решением и добились в суде прекращения полномочий и взыскали незаконно полученные деньги.

Прокуратура Омской области добилась отстранения главы поселения за коррупцию
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#Илья Скобин#Общество#Омск#Прокурор#Новости#Генпрокуратура#Сибирский федеральный округ
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