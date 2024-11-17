Руководителем Управления Генпрокуратуры по СФО стал выходец из Омска Николай Рябов

Николай Александрович Рябов начал свою карьеру в прокуратуре Омской области в 1991 году, как следователь и помощник прокурора, а спустя несколько лет занял пост прокурора в одном из районов области. Кроме того, в послужном списке нового руководителя Управления ГП по СФО также значатся должности главы следственного отдела и зампрокурора Омска, а также пост прокурора Советского и Центрального округа нашего города.