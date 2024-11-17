Омский депутат Сокин оставил пост руководителя городского «Центра компетенций»

Напомним, в августе Город55 сообщал о проекте «самой длинной набережной Евразии» — ранее Алексей Сокин отмечал, что в ЦКГС были проведены все необходимые исследования для его реализации. Кроме того, примечательно, что Алексей Сокин является руководителем и другой организации похожей направленности — «Центра территориального развития», а в августе рассматривалась возможность ликвидации «Института комплексного территориального развития», где омский депутат также занимал пост директора.