Омский депутат Сокин оставил пост руководителя городского «Центра компетенций»

Posted 17 ноября, 13:33
Published 17 ноября, 13:33
Modified 17 ноября, 13:54
Updated 17 ноября, 13:54
Согласно данным, представленным в едином госреестре юридических лиц, с 15 ноября в бюджетной организации сменился руководитель — временное исполнение его обязанностей было поручено Ольге Горшениной.
Стоит сказать, что Алексей Сокин управлял ЦКГС практически с момента его создания в 2020 году — основной задачей организации является проектное, экспертное и информационное сопровождение различных проектов, направленных на улучшение городской среды. В настоящее время омский Центр компетенций по вопросам городской среды отвечает за реализацию всех деталей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и общее повышение ее индекса качества.
Напомним, в августе Город55 сообщал о проекте «самой длинной набережной Евразии» — ранее Алексей Сокин отмечал, что в ЦКГС были проведены все необходимые исследования для его реализации. Кроме того, примечательно, что Алексей Сокин является руководителем и другой организации похожей направленности — «Центра территориального развития», а в августе рассматривалась возможность ликвидации «Института комплексного территориального развития», где омский депутат также занимал пост директора.