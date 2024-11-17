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Posted 17 ноября, 13:33

Published 17 ноября, 13:33

Modified 17 ноября, 13:54

Updated 17 ноября, 13:54

Алексей Сокин

Омский депутат Сокин оставил пост руководителя городского «Центра компетенций»

17 ноября 2024, 13:33
Фото: gorod55.ru. Алексей Сокин

Депутат Алексей Сокин покинул пост руководителя омского «Центра компетенций»

Бюджетный «Центр компетенций по вопросам городской среды» лишился своего руководителя — депутата омского Горсовета Алексея Сокина.

Согласно данным, представленным в едином госреестре юридических лиц, с 15 ноября в бюджетной организации сменился руководитель — временное исполнение его обязанностей было поручено Ольге Горшениной.

Стоит сказать, что Алексей Сокин управлял ЦКГС практически с момента его создания в 2020 году — основной задачей организации является проектное, экспертное и информационное сопровождение различных проектов, направленных на улучшение городской среды. В настоящее время омский Центр компетенций по вопросам городской среды отвечает за реализацию всех деталей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и общее повышение ее индекса качества.

Напомним, в августе Город55 сообщал о проекте «самой длинной набережной Евразии» — ранее Алексей Сокин отмечал, что в ЦКГС были проведены все необходимые исследования для его реализации. Кроме того, примечательно, что Алексей Сокин является руководителем и другой организации похожей направленности — «Центра территориального развития», а в августе рассматривалась возможность ликвидации «Института комплексного территориального развития», где омский депутат также занимал пост директора.

Одно из юрлиц омского депутата Алексея Сокина может быть ликвидировано
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