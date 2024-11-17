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Posted 17 ноября, 12:57

Published 17 ноября, 12:57

Modified 17 ноября, 13:00

Updated 17 ноября, 13:00

иллюстрация

Не прошло и 3 месяцев. Остановка в омских Нефтяниках вновь пострадала от рук вандалов

17 ноября 2024, 12:57
Фото: gorod55.ru. иллюстрация

Вандалы вновь повредили остановочный комплекс в омских Нефтяниках

На сей раз в остановочном комплексе у КДЦ «Кристалл» от рук злоумышленников пострадал стеклопакет входной двери.

Компания-эксплуатант теплых остановочных павильонов, ООО «Капитал-строй» вновь сообщила о последствиях действий омичей, халатно относящихся к чужому имуществу: инцидент удалось зафиксировать благодаря кадрам с камер видеонаблюдения, установленных рядом.

По информации с камер удалось выяснить, что 16 ноября, около 4 часов утра, группа молодых людей длительное время находилась рядом с павильоном. Что именно подтолкнуло одного из парней к «необходимости» пнуть входную дверь — неизвестно.

Скриншоты записи с камер видеонаблюденияСкриншоты записи с камер видеонаблюдения
Скриншоты записи с камер видеонаблюденияСкриншоты записи с камер видеонаблюдения
Скриншоты записи с камер видеонаблюденияСкриншоты записи с камер видеонаблюдения
Скриншоты записи с камер видеонаблюдения. Фото: Видеозапись предоставлена ООО «Капитал-строй»

Тем не менее действовал мужчина вполне осознанно: приобнимая подругу, молодой человек «лягнул» дверь два раза. Как рассказал представитель «Капитал-строя», последствия подобной «выходки» уже устранены, а вся информация передана в правоохранительные органы для поиска злоумышленника.

Кроме того, представитель организации подчеркнул, что остановка у «Кристалла» проходила ремонт всего лишь три месяца назад — тогда сотрудникам компании пришлось устранять следы очередного вандализма.

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#Илья Скобин#Происшествия#Ремонт#Полиция#Омск#Вандализм#Новости#Охрана#Видеонаблюдение#КДЦ Кристалл
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