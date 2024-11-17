Не прошло и 3 месяцев. Остановка в омских Нефтяниках вновь пострадала от рук вандалов

Posted 17 ноября, 12:57
Published 17 ноября, 12:57
Modified 17 ноября, 13:00
Updated 17 ноября, 13:00
Компания-эксплуатант теплых остановочных павильонов, ООО «Капитал-строй» вновь сообщила о последствиях действий омичей, халатно относящихся к чужому имуществу: инцидент удалось зафиксировать благодаря кадрам с камер видеонаблюдения, установленных рядом.
По информации с камер удалось выяснить, что 16 ноября, около 4 часов утра, группа молодых людей длительное время находилась рядом с павильоном. Что именно подтолкнуло одного из парней к «необходимости» пнуть входную дверь — неизвестно.
Тем не менее действовал мужчина вполне осознанно: приобнимая подругу, молодой человек «лягнул» дверь два раза. Как рассказал представитель «Капитал-строя», последствия подобной «выходки» уже устранены, а вся информация передана в правоохранительные органы для поиска злоумышленника.
Кроме того, представитель организации подчеркнул, что остановка у «Кристалла» проходила ремонт всего лишь три месяца назад — тогда сотрудникам компании пришлось устранять следы очередного вандализма.