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Posted 17 ноября, 06:15

Published 17 ноября, 06:15

Modified 17 ноября, 06:18

Updated 17 ноября, 06:18

В ближайший вторник омичи смогут приобрести билеты на поезд Деда Мороза

На пути в праздник. Продажи билетов на поезд Деда Мороза в Омске откроют 19 октября

17 ноября 2024, 06:15
Фото: gorod55.ru.

В ближайший вторник омичи смогут приобрести билеты на поезд Деда Мороза

Старт сказочного экспресса со станции Тайшет запланирован на 19 октября — а значит, в этот день омичи уже смогут приобрести билеты на одно из самых важных зимних событий.

В необычное путешествие по всей стране новогодний волшебник отправится уже в 4-й раз: за это время его визиты особенно полюбились горожанам и билеты на них разбирают в считанные часы. Приобрести их можно за месяц до прибытия поезда Деда Мороза в тот или иной пункт назначения — к перрону омского вокзала новогодний экспресс прибудет в 10 часов утра 19 декабря, а значит продажи билетов стартуют уже на следующей неделе.

Согласно информации, размещенной на портале РЖД, в Омске Дед Мороз задержится всего на 7 часов, — за это время омичи могут поучаствовать в тематической анимационной программе (0+), доступной всем желающим, а также посетить передвижную резиденцию необычного гостя и особый кукольный театр, сопровождающий волшебника на всем пути следования: попасть на эти мероприятия можно только по билетам.

Посещение мобильной резиденции Деда Мороза (3+) обойдется в 2450 и 2950 рублей — разница в стоимости билетов обусловлена наличием взрослого сопровождающего: по детскому билету на праздник могут попасть дети от 6 до 13 лет, а со взрослым в новогодних активностях могут поучаствовать дети в возрасте 3 — 5 лет. Ограничено не только количество билетов, но и участников мероприятия: за один раз прогуляться по резиденции волшебника, пообщаться со Снегурочкой и Дедом Морозом, а также выпить чаю в вагоне Бабушки Зимы могут только 15 человек.

Такие же условия распространяются и на посещение спектакля кукольного театра (3+), разве что его уже могут посетить за один сеанс 26 человек. Кроме того, Дед Мороз не мог прибыть без подарков: юные гости праздника, которым достался билет на сказочный экспресс, могут рассчитывать на небольшие сюрпризы.

Напомним, в 2023 году стоимость билетов на мероприятия новогоднего экспресса были ниже — от 1950 рублей, а в Омск Дед Мороз прибыл 1 декабря. Но на этот раз маршрут доброго волшебника будет больше: порядка 30 тыс километров пути и 63 остановки в городах по всей стране.

К слову, в Омск тоже вовсю готовится встречать Новый год: уже известно, что в городе вновь появятся световые фонтаны, а также новогодние маршруты омичей.

Театр, игры и новогодняя сказка: в Омск приедет волшебный поезд деда Мороза
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#Илья Скобин#Общество#Омск#Новости#Резиденция Деда Мороза#Кукольный театр#Праздничные мероприятия#Продажа билетов#Зимние события
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