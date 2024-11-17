На пути в праздник. Продажи билетов на поезд Деда Мороза в Омске откроют 19 октября

Посещение мобильной резиденции Деда Мороза (3+) обойдется в 2450 и 2950 рублей — разница в стоимости билетов обусловлена наличием взрослого сопровождающего: по детскому билету на праздник могут попасть дети от 6 до 13 лет, а со взрослым в новогодних активностях могут поучаствовать дети в возрасте 3 — 5 лет. Ограничено не только количество билетов, но и участников мероприятия: за один раз прогуляться по резиденции волшебника, пообщаться со Снегурочкой и Дедом Морозом, а также выпить чаю в вагоне Бабушки Зимы могут только 15 человек.