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Posted 16 ноября, 06:11

Published 16 ноября, 06:11

Modified 16 ноября, 06:15

Updated 16 ноября, 06:15

В квартирах омичей внезапно стало пропадать тепло

Замерзают в квартирах. У омичей стали пропадать горячая вода и отопление

16 ноября 2024, 06:11
Фото: 1MI.

В квартирах омичей внезапно стало пропадать тепло

Ресурсники уже занимаются устранением повреждения на трубопроводе.

Со вчерашнего вечера омичи, проживающие в домах на Рабочих и Железнодорожной, внезапно остались без отопления и горячей воды. Причиной этому стало повреждение трубопровода, устранением которого занялись специалисты «Тепловой компании».

Согласно официальной информации с карты отключений, тепло в дома жителей должно вернуться уже сегодня, но не раньше 14:00.

Скриншот карты отключений в ОмскеСкриншот карты отключений в Омске
Скриншот карты отключений в Омске. Фото: dom.admomsk.ru

Кроме того, тепло пропало утром 16 ноября на Романенко и 20 лет РККА. Горячую воду и отопление жителям обещают дать в первой половине дня. В городе также наблюдаются и проблемы с холодной водой. Без нее остались омичи с улицы Красных Зорь. Воду планируют включить после 18:00.

В администрации горожанам напомнили, что делать, если вдруг пропал свет, газ, отопление или горячая вода. Подробнее читайте в памятке ниже.

Фото: dom.admomsk.ru
Тепло пока не вернулось. Тысячи омичей из Входного замерзают в своих квартирах
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#Ольга Скворцова#Общество#Омск#Отопление#Авария#Горячая вода#Тепловая компания#Вода#Трубопровод
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