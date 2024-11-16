Замерзают в квартирах. У омичей стали пропадать горячая вода и отопление

Кроме того, тепло пропало утром 16 ноября на Романенко и 20 лет РККА. Горячую воду и отопление жителям обещают дать в первой половине дня. В городе также наблюдаются и проблемы с холодной водой. Без нее остались омичи с улицы Красных Зорь. Воду планируют включить после 18:00.