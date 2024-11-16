Замерзают в квартирах. У омичей стали пропадать горячая вода и отопление

Posted 16 ноября, 06:11
Published 16 ноября, 06:11
Modified 16 ноября, 06:15
Updated 16 ноября, 06:15
Со вчерашнего вечера омичи, проживающие в домах на Рабочих и Железнодорожной, внезапно остались без отопления и горячей воды. Причиной этому стало повреждение трубопровода, устранением которого занялись специалисты «Тепловой компании».
Согласно официальной информации с карты отключений, тепло в дома жителей должно вернуться уже сегодня, но не раньше 14:00.
Кроме того, тепло пропало утром 16 ноября на Романенко и 20 лет РККА. Горячую воду и отопление жителям обещают дать в первой половине дня. В городе также наблюдаются и проблемы с холодной водой. Без нее остались омичи с улицы Красных Зорь. Воду планируют включить после 18:00.
В администрации горожанам напомнили, что делать, если вдруг пропал свет, газ, отопление или горячая вода. Подробнее читайте в памятке ниже.