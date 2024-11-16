В следующие три года Омская область получит почти 2 млрд рублей на модернизацию ЖКХ

Posted 16 ноября, 11:45
Published 16 ноября, 11:45
Modified 16 ноября, 11:49
Updated 16 ноября, 11:49
В следующем году Омская область получит 533,1 млн рублей на модернизацию ЖКХ, деньги выделены из федерального бюджета. В 2026 и 2027 объем межбюджетного трансферта на эти цели — 1 млрд 372 млн рублей. То есть, за три года регион получит на ремонт инфраструктуры ЖКХ почти 2 млрд рублей.
«На условиях софинансирования из регионального бюджета на эти цели в период трёхлетки будет направлено ещё свыше 1 млрд рублей. Кроме того, предусмотрено привлечение на модернизацию ЖКХ внебюджетных источников финансирования в объёме порядка 584 мл рублей», — рассказал губернатор Виталий Хоценко.
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