В следующие три года Омская область получит почти 2 млрд рублей на модернизацию ЖКХ

В следующем году Омская область получит 533,1 млн рублей на модернизацию ЖКХ, деньги выделены из федерального бюджета. В 2026 и 2027 объем межбюджетного трансферта на эти цели — 1 млрд 372 млн рублей. То есть, за три года регион получит на ремонт инфраструктуры ЖКХ почти 2 млрд рублей.