gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 ноября, 11:45

Published 16 ноября, 11:45

Modified 16 ноября, 11:49

Updated 16 ноября, 11:49

В следующие три года Омская область получит почти 2 млрд рублей на модернизацию ЖКХ

В следующие три года Омская область получит почти 2 млрд рублей на модернизацию ЖКХ

16 ноября 2024, 11:45
Фото: 1MI.
В 2025 году межбюджетный трансферт составит 533,1 млн рублей.

В следующем году Омская область получит 533,1 млн рублей на модернизацию ЖКХ, деньги выделены из федерального бюджета. В 2026 и 2027 объем межбюджетного трансферта на эти цели — 1 млрд 372 млн рублей. То есть, за три года регион получит на ремонт инфраструктуры ЖКХ почти 2 млрд рублей.

«На условиях софинансирования из регионального бюджета на эти цели в период трёхлетки будет направлено ещё свыше 1 млрд рублей. Кроме того, предусмотрено привлечение на модернизацию ЖКХ внебюджетных источников финансирования в объёме порядка 584 мл рублей», — рассказал губернатор Виталий Хоценко.

Ранее Город55 рассказывал, как устроена система отопления в Омске, кто ответственный за городские тепловые коммуникации, куда обращаться в случае аварии и зачем летом на две недели отключают горячую воду.

«Речь идет о миллиардах!»: омские депутаты выслушали отчет об отопительном сезоне
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#ЖКХ#Омск#Омская область#Субсидии#Новости#Жилищно-коммунальное хозяйство#Модернизация ЖКХ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика