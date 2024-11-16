В Омске нашли заболевшего тропический лихорадкой Денге

Posted 16 ноября, 04:12
Published 16 ноября, 04:12
Modified 16 ноября, 04:15
Updated 16 ноября, 04:15
В Роспотребнадзоре Городу55 сообщили, что в августе этого года в Омске выявили завозной случай заболевания вирусом Денге. В ведомстве уточнили, что этот человек отдыхал в Таиланде, где и заболел летом. За последние три месяца, к счастью, случаев заражения в наше регионе больше не выявили.
Лихорадка Денге — вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов. Симптомы: высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.
«Источником инфекции служат больной человек, обезьяны и, возможно, летучие мыши, а человеку инфекция передается комарами Aedes aegypti. Лихорадка Денге распространена в тропических и субтропических районах и встречается в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Океании, Африки, бассейна Карибского моря. Наиболее уязвимыми являются вновь прибывшие в эндемичный район лица», — добавили в Роспотребнадзоре.
Признаки болезни проявляются через 3–14 дней после укуса инфицируемым насекомым. В целях профилактики подобных заболеваний ведомство просит соблюдать меры предосторожности: носить одежду, максимально закрывающую части тела, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды), в помещениях обязательно засетчивать окна и двери.
Отметим, что в соседней Новосибирской области несколько дней назад у восьми человек выявили лихорадку Денге. Все случаи тоже завозные.