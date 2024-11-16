В Омске нашли заболевшего тропический лихорадкой Денге

В Роспотребнадзоре Городу55 сообщили, что в августе этого года в Омске выявили завозной случай заболевания вирусом Денге. В ведомстве уточнили, что этот человек отдыхал в Таиланде, где и заболел летом. За последние три месяца, к счастью, случаев заражения в наше регионе больше не выявили.