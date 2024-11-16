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Posted 16 ноября, 13:08

Published 16 ноября, 13:08

Modified 16 ноября, 13:12

Updated 16 ноября, 13:12

Стало известно, какой будет инфраструктура студенческого кампуса в Омске

Стало известно, какой будет инфраструктура студенческого кампуса в Омске

16 ноября 2024, 13:08
Фото: Иван Кротт.
Первый проректор ОмГПУ Иван Кротт рассказал, что кампус будет состоять из пяти научно-лабораторных корпусов, конгресс-центра, лекционного корпуса и других объектов.

В Омске прошло заседание с руководителями омских университетов, научных организаций и компании «ЭТАЛОН», на котором обсуждалось строительство современного межвузовского кампуса.

На заседании представили инфраструктуру кампуса, он будет состоять из пяти научно-лабораторных корпусов, конгресс-центра, лекционного корпуса, общежития, апарт-отеля для студентов и преподавателей, спорткомплекса и других объектов.

«Есть понимание, что в кампусе должна быть представлена не только технологическая составляющая, но и гуманитарная, а именно — социально-психологические технологии формирования и развития общественных и межнациональных отношений. Детализацию еще предстоит определить», — рассказал в своем телеграм-канале первый проректор ОмГПУ Иван Кротт.

Он также добавил, что скоро пройдет стратегическая сессия с руководством ключевых индустриальных партнеров и обсуждение специализации кампуса.

Напомним, что строительство кампуса обойдется в 30 млрд рублей, деньги будут выделены из федеральных и внебюджетных источников.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Кампус#Межвузовский кампус в Омске#Межвузовский кампус
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