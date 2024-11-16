Стало известно, какой будет инфраструктура студенческого кампуса в Омске

Posted 16 ноября, 13:08
Published 16 ноября, 13:08
Modified 16 ноября, 13:12
Updated 16 ноября, 13:12
В Омске прошло заседание с руководителями омских университетов, научных организаций и компании «ЭТАЛОН», на котором обсуждалось строительство современного межвузовского кампуса.
На заседании представили инфраструктуру кампуса, он будет состоять из пяти научно-лабораторных корпусов, конгресс-центра, лекционного корпуса, общежития, апарт-отеля для студентов и преподавателей, спорткомплекса и других объектов.
«Есть понимание, что в кампусе должна быть представлена не только технологическая составляющая, но и гуманитарная, а именно — социально-психологические технологии формирования и развития общественных и межнациональных отношений. Детализацию еще предстоит определить», — рассказал в своем телеграм-канале первый проректор ОмГПУ Иван Кротт.
Он также добавил, что скоро пройдет стратегическая сессия с руководством ключевых индустриальных партнеров и обсуждение специализации кампуса.
Напомним, что строительство кампуса обойдется в 30 млрд рублей, деньги будут выделены из федеральных и внебюджетных источников.