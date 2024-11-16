Попал в слепую зону: в Омске пассажирский автобус сбил столб на остановке

Posted 16 ноября, 09:17
Published 16 ноября, 09:17
Modified 16 ноября, 09:19
Updated 16 ноября, 09:19
Сегодня утром на Левом берегу Омска пассажирский автобус №125 («Микрорайон Входной — Железнодорожный вокзал») сбил столб, произошло это на остановке «Володарского». После столкновения опора контактной сети сильно наклонилась, к счастью, никто из тех, кто в этот момент находился в салоне или стоял на остановке, не пострадал.
Инцидент прокомментировали в городской администрации, объяснив, что столб попал в слепую зону автобуса.
«Водитель двигающийся по маршруту 125 не заметил опору контактной сети установленую на дороге, так как она попала в „слепую зону“. При наезде на препятствие никто не пострадал», — сообщили в мэрии.
Фотографии с места аварии появились в паблике «Инцидент Омск».
Напомним, что недавно в Омске два пассажирских автобуса упали в канаву на улице Красный Путь. Первый перевернулся на бок 29 октября, тогда в салоне находилось 20 человек, одной из пассажирок понадобилась помощь медиков. Второй случай произошел 8 ноября на том же месте. После двух аварий подряд в городской администрации пообещали укрепить обочину и поставить на участке дорожный знак, а весной перенести канаву в другое место.