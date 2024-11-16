gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 ноября, 09:17

Published 16 ноября, 09:17

Modified 16 ноября, 09:19

Updated 16 ноября, 09:19

Попал в слепую зону: в Омске пассажирский автобус сбил столб на остановке

Попал в слепую зону: в Омске пассажирский автобус сбил столб на остановке

16 ноября 2024, 09:17
Фото: 1MI.
После столкновения опора контактной сети сильно наклонилась, никто из пассажиров не пострадал.

Сегодня утром на Левом берегу Омска пассажирский автобус №125 («Микрорайон Входной — Железнодорожный вокзал») сбил столб, произошло это на остановке «Володарского». После столкновения опора контактной сети сильно наклонилась, к счастью, никто из тех, кто в этот момент находился в салоне или стоял на остановке, не пострадал.

Инцидент прокомментировали в городской администрации, объяснив, что столб попал в слепую зону автобуса.

«Водитель двигающийся по маршруту 125 не заметил опору контактной сети установленую на дороге, так как она попала в „слепую зону“. При наезде на препятствие никто не пострадал», — сообщили в мэрии.

Фотографии с места аварии появились в паблике «Инцидент Омск».

СкриншотСкриншот
Скриншот. Фото: Инцидент Омск

Напомним, что недавно в Омске два пассажирских автобуса упали в канаву на улице Красный Путь. Первый перевернулся на бок 29 октября, тогда в салоне находилось 20 человек, одной из пассажирок понадобилась помощь медиков. Второй случай произошел 8 ноября на том же месте. После двух аварий подряд в городской администрации пообещали укрепить обочину и поставить на участке дорожный знак, а весной перенести канаву в другое место.

Поездка с ветерком. В Омске у автобуса с пассажирами внезапно выпало стекло
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Автобусные остановки#Автобус#Гололед#Новости#Гололедица#Пассажирский автобус#Сбил столб
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика