Канадский нападающий Майкл Маклауд договорился о контракте с омским «Авангардом»

Напомним, что в «Авангард» не приедет американский специалист Тодд Рирден, который возглавлял «Вашингтон» и «Питтсбург» в Национальной хоккейной лиге. Согласование условий с тренером было на финальной стадии, но в последний момент Рирден отказался от должности, сославшись на семейные обстоятельства.