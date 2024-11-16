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Posted 16 ноября, 13:32

Published 16 ноября, 13:32

Modified 16 ноября, 14:14

Updated 16 ноября, 14:14

Канадский нападающий Майкл Маклауд договорился о контракте с омским «Авангардом»

Канадский нападающий Майкл Маклауд договорился о контракте с омским «Авангардом»

16 ноября 2024, 13:32
Фото: ХК «Авангард».
Соглашение с форвардом будет рассчитано до конца нынешнего сезона.

Стало известно, что канадский нападающий Майкл Маклауд все-таки приедет в Омск, об этом сообщил «Чемпионат». Руководство клуба договорилось о сотрудничестве с форвардом до окончания нынешнего сезона.

Интерес к игроку проявлял и «Ак Барс», это открыто признавал главный тренер команды Анвар Гатиятулин. Казанский клуб предлагал экс-игроку НХЛ контракт на 30 миллионов рублей и различные бонусы, но в «Авангарде» готовы были предложить больше, что, вероятно, и произошло.

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Напомним, что в «Авангард» не приедет американский специалист Тодд Рирден, который возглавлял «Вашингтон» и «Питтсбург» в Национальной хоккейной лиге. Согласование условий с тренером было на финальной стадии, но в последний момент Рирден отказался от должности, сославшись на семейные обстоятельства.

Новая кандидатура на место Сергея Звягина — канадский специалист Джей Вудкрофт. В НХЛ Вудкрофт возглавлял «Эдмонтон» с 2022 по 2023 годы. С этого года он был назначен помощником тренера сборной Канады на Чемпионате мира по хоккею с шайбой.

Сейчас «Авангард» занимает 10 место в Восточной конференции, набрав 20 очков в 24 играх.

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