Глава Омского района провел рабочее совещание по готовности школы в селе Богословка

На период капитального ремонта образовательный процесс в стенах школы был прекращен — учеников перевели в соседнюю Ульяновскую школу: для этих целей «на линию» было выведено 4 автобуса, работающих в несколько смен. Особенных временных затрат это не создало — как ранее отмечал директор Богословской школы, Василий Рассказов, одна поездка занимает порядка 20 минут, но вскоре можно будет обойтись и без поездок.