Глава Омского района провел рабочее совещание по готовности школы в селе Богословка

Posted 16 ноября, 07:40
Published 16 ноября, 07:40
Modified 16 ноября, 07:43
Updated 16 ноября, 07:43
Как рассказали в пресс-службе администрации Омского муниципального района, 12 ноября Богословскую СОШ, где сейчас ведется капитальный ремонт, посетили с рабочей поездкой Главный федеральный инспектор по Омской области Иван Нецкин и зампред Правительства региона Иван Колесник.
На настоящий момент все ремонтные работы близки к финалу: обновлен фасад здания, были полностью заменены все коммуникации, проведен ремонт спортивных залов и крыши здания, а также отделочные работы. Кроме того, в здании уже начали устанавливать и новое оборудование для всех учебных процессов.
На период капитального ремонта образовательный процесс в стенах школы был прекращен — учеников перевели в соседнюю Ульяновскую школу: для этих целей «на линию» было выведено 4 автобуса, работающих в несколько смен. Особенных временных затрат это не создало — как ранее отмечал директор Богословской школы, Василий Рассказов, одна поездка занимает порядка 20 минут, но вскоре можно будет обойтись и без поездок.
Готовность школы и сроки возвращения детей к учебе в ее стенах и стали основным предметом обсуждения на рабочей встрече главы Омского района Геннадия Долматова и Главного федерального инспектора. Кроме того, в обсуждениях приняли участие и представители профильного министерства: заместители министра образования Омской области, а также подрядчик — Юрий Кравченко, директор ООО «Сибирская строительная компания».
Примечательно, что Богословская СОШ — не единственный объект в Омском районе, осмотренный Главным федеральным инспектором: Иван Нецкин также посетил и строящуюся врачебную амбулаторию в поселке Ростовка, где обсуждался ход строительства, а также сроки сдачи в эксплуатацию.