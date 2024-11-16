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Posted 16 ноября, 07:40

Published 16 ноября, 07:40

Modified 16 ноября, 07:43

Updated 16 ноября, 07:43

Богословская СОШ

Глава Омского района провел рабочее совещание по готовности школы в селе Богословка

16 ноября 2024, 07:40
Фото: Telegram-канал «Геннадий Долматов» (Telegram/DolmatovOMR). Богословская СОШ
Богословская СОШ — одна из 24 школ Омской области, ставших участниками президентской программы: в ее рамках учебные заведения проходят капитальный ремонт и получают новое оборудование. Все эти процессы накануне обсуждались на рабочей встрече с Главным федеральным инспектором по Омской области.

Как рассказали в пресс-службе администрации Омского муниципального района, 12 ноября Богословскую СОШ, где сейчас ведется капитальный ремонт, посетили с рабочей поездкой Главный федеральный инспектор по Омской области Иван Нецкин и зампред Правительства региона Иван Колесник.

На настоящий момент все ремонтные работы близки к финалу: обновлен фасад здания, были полностью заменены все коммуникации, проведен ремонт спортивных залов и крыши здания, а также отделочные работы. Кроме того, в здании уже начали устанавливать и новое оборудование для всех учебных процессов.

Школа уже практически готова принять учениковШкола уже практически готова принять учеников
Школа уже практически готова принять учеников. Фото: Telegram-канал «Геннадий Долматов» (Telegram/DolmatovOMR)

На период капитального ремонта образовательный процесс в стенах школы был прекращен — учеников перевели в соседнюю Ульяновскую школу: для этих целей «на линию» было выведено 4 автобуса, работающих в несколько смен. Особенных временных затрат это не создало — как ранее отмечал директор Богословской школы, Василий Рассказов, одна поездка занимает порядка 20 минут, но вскоре можно будет обойтись и без поездок.

Готовность школы и сроки возвращения детей к учебе в ее стенах и стали основным предметом обсуждения на рабочей встрече главы Омского района Геннадия Долматова и Главного федерального инспектора. Кроме того, в обсуждениях приняли участие и представители профильного министерства: заместители министра образования Омской области, а также подрядчик — Юрий Кравченко, директор ООО «Сибирская строительная компания».

Кроме того, в школьных стенах появились и настоящие арт-объектыКроме того, в школьных стенах появились и настоящие арт-объекты
Кроме того, в школьных стенах появились и настоящие арт-объекты. Фото: Telegram-канал «Геннадий Долматов» (Telegram/DolmatovOMR)

Примечательно, что Богословская СОШ — не единственный объект в Омском районе, осмотренный Главным федеральным инспектором: Иван Нецкин также посетил и строящуюся врачебную амбулаторию в поселке Ростовка, где обсуждался ход строительства, а также сроки сдачи в эксплуатацию.

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#Илья Скобин#Образование#Омск#Школа#Строительство#Капитальный ремонт#Новости#Автобусы#Оборудование#Геннадий Долматов#Амбулатория#Богословка#Ростовка
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