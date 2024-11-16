Более 4,5 тысяч заявок поступили на отбор во второй поток программы «Время героев»

За сутки более 4,5 тысяч участников зарегистрировались на программу «Время героев». На заседании Общественного совета программы, которое прошло 14 ноября, было объявлено о начале формирования второго потока обучения, а в полночь 15 ноября уже началась регистрация на отбор.