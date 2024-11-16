Более 4,5 тысяч заявок поступили на отбор во второй поток программы «Время героев»

Posted 16 ноября, 12:28
Published 16 ноября, 12:28
Modified 16 ноября, 12:32
Updated 16 ноября, 12:32
За сутки более 4,5 тысяч участников зарегистрировались на программу «Время героев». На заседании Общественного совета программы, которое прошло 14 ноября, было объявлено о начале формирования второго потока обучения, а в полночь 15 ноября уже началась регистрация на отбор.
Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров отметил, что темп регистрации дополнительного набора во второй поток программы оказался достаточно высоким.
«Эта программа — место фокусировки всех ресурсов Президентской академии. Здесь и передовой опыт наших флагманских проектов, и сильнейшие наставники страны, и непрерывная работа по совершенствованию всех составляющих процесса обучения. Для нас важно, чтобы каждый герой от первых минут регистрации до выпуска получал лучший сервис, самые востребованные и актуальные знания», — добавил он.
12 участников первого потока уже получили новые свои новые должности, среди них: полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Кроме того, руководитель программы «Время героев» Мария Костюк стала врио губернатора Еврейской автономной области.
Подробнее о том, как проходит прием на обучение по образовательной программе «Время героев», можно посмотреть на сайте программы.