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Posted 16 ноября, 12:28

Published 16 ноября, 12:28

Modified 16 ноября, 12:32

Updated 16 ноября, 12:32

Более 4,5 тысяч заявок поступили на отбор во второй поток программы «Время героев»

Более 4,5 тысяч заявок поступили на отбор во второй поток программы «Время героев»

16 ноября 2024, 12:28
Фото: Время героев.
Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров отметил, что темп регистрации участников дополнительного набора оказался высоким.

За сутки более 4,5 тысяч участников зарегистрировались на программу «Время героев». На заседании Общественного совета программы, которое прошло 14 ноября, было объявлено о начале формирования второго потока обучения, а в полночь 15 ноября уже началась регистрация на отбор.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров отметил, что темп регистрации дополнительного набора во второй поток программы оказался достаточно высоким.

«Эта программа — место фокусировки всех ресурсов Президентской академии. Здесь и передовой опыт наших флагманских проектов, и сильнейшие наставники страны, и непрерывная работа по совершенствованию всех составляющих процесса обучения. Для нас важно, чтобы каждый герой от первых минут регистрации до выпуска получал лучший сервис, самые востребованные и актуальные знания», — добавил он.

12 участников первого потока уже получили новые свои новые должности, среди них: полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Кроме того, руководитель программы «Время героев» Мария Костюк стала врио губернатора Еврейской автономной области.

Подробнее о том, как проходит прием на обучение по образовательной программе «Время героев», можно посмотреть на сайте программы.

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#Анастасия Баянова#Россия#Новости#Программа «Время героев»#Время героев
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