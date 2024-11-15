Еще один заместитель министра здравоохранения Омской области уйдет в отставку

Напомним, что ранее также появилась информация о возможной отставке Элеоноры Кровелец. По данным источников, в декабре этого года замминистра и начальник управления медицинской помощи женщинам и детям покинет свой пост. А на ее место придет Ольга Богданова, которая ранее уже работала в минздраве, а сейчас руководит гинекологической больницей.