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Posted 15 ноября, 11:36

Published 15 ноября, 11:36

Modified 15 ноября, 11:47

Updated 15 ноября, 11:47

Еще один заместитель министра здравоохранения Омской области уйдет в отставку

Еще один заместитель министра здравоохранения Омской области уйдет в отставку

15 ноября 2024, 11:36
Фото: 1MI.
В омском минздраве, скорее всего, состоится отставка заместителя министра Ольги Скрипкиной, проработавшей на этой должности менее года.

В омском минздраве намечается целая серия отставок. Одной из первых, кто покинет свои должности, станет заместитель министра здравоохранения Ольга Скрипкина, по информации портала Om1.ru.

Ольгу Скрипкину назначили на пост заместителя министра 11 января текущего года. В министерстве она отвечала за направление государственных закупок. Однако проработала чиновница на своей должности менее года.

Стоит отметить, что Ольга Скрипкина и ее предшественник, экс-министр здравоохранения Омской области Артем Наркевич, оба родом из Красноярского края. Наркевич покинул свой пост в июне этого года, когда перешел на работу в Москве.

Напомним, что ранее также появилась информация о возможной отставке Элеоноры Кровелец. По данным источников, в декабре этого года замминистра и начальник управления медицинской помощи женщинам и детям покинет свой пост. А на ее место придет Ольга Богданова, которая ранее уже работала в минздраве, а сейчас руководит гинекологической больницей.

В омском минздраве готовится еще одна отставка
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#Екатерина Тараленко#Омск#Кадры#Здравоохранение#Отставка#Новости#Министерство#Перестановки
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