Виталий Хоценко рассказал о ходе строительства омской поликлиники в «Восточном»

Медицинский персонал, который будет работать в новом учреждении, уже имел возможность посетить свои будущие рабочие места и ознакомиться с условиями труда. Кроме того, строительная компания, ответственная за возведение поликлиники, занимается не только строительством, но и установкой необходимого медицинского оборудования.