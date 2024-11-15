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Posted 15 ноября, 05:42

Published 15 ноября, 05:42

Modified 15 ноября, 05:44

Updated 15 ноября, 05:44

Виталий Хоценко рассказал о ходе строительства омской поликлиники в «Восточном»

Виталий Хоценко рассказал о ходе строительства омской поликлиники в «Восточном»

15 ноября 2024, 05:42
Фото: Сергей Мельников. Пресс-служба Правительства Омской области.
Завершается строительство новой поликлиники в микрорайоне «Восточный», которая является частью региональной программы по модернизации здравоохранения. Ожидается, что медицинское учреждение сможет обслуживать до 310 пациентов за смену.

В Омске близится к завершению строительство новой поликлиники в микрорайоне «Восточный». Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко. Это медицинское учреждение, включающее взрослое и детское отделения, возводится в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая является частью национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом.

Новое здание поликлиники, состоящее из четырёх этажей, будет находится в микрорайоне «Восточный». Губернатор отметил, что поликлиника сможет принимать до 310 пациентов за одну смену.

Фото: Сергей Мельников. Пресс-служба Правительства Омской области

Медицинский персонал, который будет работать в новом учреждении, уже имел возможность посетить свои будущие рабочие места и ознакомиться с условиями труда. Кроме того, строительная компания, ответственная за возведение поликлиники, занимается не только строительством, но и установкой необходимого медицинского оборудования.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Строительство#Здравоохранение#Медицина#Поликлиника#Новости#Восточный
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