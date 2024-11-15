Виталий Хоценко рассказал о ходе строительства омской поликлиники в «Восточном»

Posted 15 ноября, 05:42
Published 15 ноября, 05:42
Modified 15 ноября, 05:44
Updated 15 ноября, 05:44
В Омске близится к завершению строительство новой поликлиники в микрорайоне «Восточный». Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко. Это медицинское учреждение, включающее взрослое и детское отделения, возводится в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая является частью национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом.
Новое здание поликлиники, состоящее из четырёх этажей, будет находится в микрорайоне «Восточный». Губернатор отметил, что поликлиника сможет принимать до 310 пациентов за одну смену.
Медицинский персонал, который будет работать в новом учреждении, уже имел возможность посетить свои будущие рабочие места и ознакомиться с условиями труда. Кроме того, строительная компания, ответственная за возведение поликлиники, занимается не только строительством, но и установкой необходимого медицинского оборудования.