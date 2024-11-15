В РЭО рассказали, какие проекты были отобраны в шорт-листы «Зеленой премии»

Posted 15 ноября, 16:45
Published 15 ноября, 16:45
Modified 15 ноября, 16:45
Updated 15 ноября, 16:45
По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в текущем году «Зеленая премия» проводится в четвертый раз. При первом анонсировании конкурса его организаторы не ожидали такого масштабного отклика, однако также они понимали, что найдется много неравнодушных. На сегодняшний день стало понятно, что отклик растет с каждым годом. В 2021 году на конкурс поступило более 1000 заявок, в 2022 году — свыше 3000, а в минувшем году их было 3808. В 2024 году на «Зеленую премию» поступило более 13,5 тысячи заявок, что почти в 3,5 раза превышает их прошлогоднее количество! В первую очередь такой рост объясняется вовлеченностью в экологическую повестку российских граждан и предпринимательства, отраслевых предприятий, а также стремление изменить мир к лучшему и уберечь природу от разрушения. Немаловажно и то, что конкурс РЭО стал возможностью оказать содействие, в том числе финансовое, развитию прорывных идей. «В итоге победителями станут лучшие из лучших», — подытожил глава РЭО.
В 2024 году был расширен состав команды жюри «Зеленой премии» — в него вошли не только специалисты сферы обращения с отходами, представители органов государственной власти, общественники из сферы экологии, но и представители организаций сфер образования и предпринимательства, а также финансового сектора, пишет mkset.ru.
Согласно заявлению главы PR-департамента РЭО Дмитрия Бойко, распределение номинаций произвели по трем трекам — общественному, профессиональному и юннатскому. В этом году список был значительно расширен. В совокупности в него вошло 13 номинаций, по каждой из которых оргкомитет составил шорт-листы. У тех, кого включили в шорт-листы, есть возможность выиграть денежный приз. В частности, победителю номинации «Экосемья» достанется сертификат на семейное путешествие на полмиллиона рублей. А каждому из десяти победивших студентов будет начислена единоразовая стипендия в 150 тысяч рублей. «И самый большой грант достанется трем финалистам в „Эколидерах“ — по миллиону каждому!» — пообещал эксперт.
Отдельно на «Зеленой премии» рассматривается закрытая номинация «Регионы России», в рамках которой специалисты РЭО оценят проведение реформы отрасли обращения с отходами субъектами РФ.
«Зеленая премия — 2024» состоится в Москве в декабре, дату объявят позже. С подробностями можно ознакомиться на сайте «Зеленой премии».