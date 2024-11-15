В РЭО рассказали, какие проекты были отобраны в шорт-листы «Зеленой премии»

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в текущем году «Зеленая премия» проводится в четвертый раз. При первом анонсировании конкурса его организаторы не ожидали такого масштабного отклика, однако также они понимали, что найдется много неравнодушных. На сегодняшний день стало понятно, что отклик растет с каждым годом. В 2021 году на конкурс поступило более 1000 заявок, в 2022 году — свыше 3000, а в минувшем году их было 3808. В 2024 году на «Зеленую премию» поступило более 13,5 тысячи заявок, что почти в 3,5 раза превышает их прошлогоднее количество! В первую очередь такой рост объясняется вовлеченностью в экологическую повестку российских граждан и предпринимательства, отраслевых предприятий, а также стремление изменить мир к лучшему и уберечь природу от разрушения. Немаловажно и то, что конкурс РЭО стал возможностью оказать содействие, в том числе финансовое, развитию прорывных идей. «В итоге победителями станут лучшие из лучших», — подытожил глава РЭО.