В омском Законодательном собрании прошли слушания по областному бюджету

Далее выступила глава министерства экономики Анна Негодуйко, которая дала прогноз развития региона в ближайшие годы. По ее словам, в экономике региона сейчас происходит устойчивый рост, скорость которого выше, чем в среднем по России. За ближайшие 3 года объем промышленного производства должен вырасти на 5%, объем производства в сельском хозяйстве — на 3-7%. Губернатором поставлены задачи по расширению пашни, вводу в оборот новых сортов семян, увеличению поголовья скота.