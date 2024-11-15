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Posted 15 ноября, 12:39

Published 15 ноября, 12:39

Modified 15 ноября, 12:41

Updated 15 ноября, 12:41

В омском Законодательном собрании прошли слушания по областному бюджету

В омском Законодательном собрании прошли слушания по областному бюджету

15 ноября 2024, 12:39
Фото: gorod55.ru.
Депутатов призвали проголосовать за документ, обеспечивающий региону возможности для развития.

Сегодня, 15 ноября, в Законодательном собрании Омской области прошли публичные слушания, посвященные формированию бюджета региона на 2025 год и плановый режим 2026–2027 годов. Все началось с доклада министра финансов Вадима Чеченко, который озвучил основные параметры проекта бюджета.

По словам министра, доходы бюджета в 2025 году составят, по прогнозам, 137,6 млрд рублей. Расходы будут составлять несколько большую сумму (138,1 млрд), но дефицит останется на невысоком уровне, допустимом с точки зрения федерального законодательства.

Чеченко отметил, что ключевым источником доходов для региона становится налог на доходы физических лиц, заметно потеснивший налог на прибыль: в первом случае поступления растут на 13,4% по сравнению с предыдущим годом, во втором уменьшаются на 14,3%. Коммерческие кредиты в областном правительстве намерены использовать крайне аккуратно, а уровень госдолга в 2025 году должен снизиться с 72,8 до 71,9 млрд рублей.

Фото: Правительство Омской области

Бюджет региона сохранит социальный характер. Основные статьи расходов — зарплаты и трансферты на ту же цель в местные бюджеты, социальное обеспечение, закупка медикаментов и т. п. 27,1% всех средств будут потрачены на образование, в дорожный фонд пойдут почти 12 млрд рублей (с учетом субсидий они превратятся в почти 17 млрд).

«Ключевые цели — выполнение всех первоочередных социальных обязательств, — рассказал глава минфина, — привлечение федеральных средств по госпрограммам, обеспечение финансовой устойчивости».
Фото: Правительство Омской области

Далее выступила глава министерства экономики Анна Негодуйко, которая дала прогноз развития региона в ближайшие годы. По ее словам, в экономике региона сейчас происходит устойчивый рост, скорость которого выше, чем в среднем по России. За ближайшие 3 года объем промышленного производства должен вырасти на 5%, объем производства в сельском хозяйстве — на 3-7%. Губернатором поставлены задачи по расширению пашни, вводу в оборот новых сортов семян, увеличению поголовья скота.

Глава минтруда Ирина Варнавская рассказала о мерах социальной поддержки: и о новых (поддержка участников СВО), и о существовавших прежде (предоставление льготного проезда, льготы по оплате проезда, выплаты многодетным семьям). Только в рамках национального проекта «Семья» за год тратится порядка 700 млн рублей.

Глава Контрольно-счетной палаты Омской области Талгат Шугулбаев рассказал о результатах экспертизы, которой был подвергнут проект бюджета: по его словам, документ был внесен своевременно, он соответствует всем требованиям, в нем сохраняется курс на выполнение социальных обязательств.

Фото: Правительство Омской области

Спикер Заксобрания Александр Артемов призвал депутатов поддержать проект бюджета как результат усилий многих людей по максимальному использованию финансовых средств для развития региона.

После публичных слушаний в конце месяца губернатор Виталий Хоценко выступит с бюджетным посланием, в котором будут обозначены основные параметры бюджета. После этого депутатам предстоит принять бюджет в ходе пленарных заседаний.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Омск#Омская область#Новости#Заксобрание#Слушания по бюджету
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