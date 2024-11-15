В омском Законодательном собрании прошли слушания по областному бюджету

Posted 15 ноября, 12:39
Published 15 ноября, 12:39
Modified 15 ноября, 12:41
Updated 15 ноября, 12:41
Сегодня, 15 ноября, в Законодательном собрании Омской области прошли публичные слушания, посвященные формированию бюджета региона на 2025 год и плановый режим 2026–2027 годов. Все началось с доклада министра финансов Вадима Чеченко, который озвучил основные параметры проекта бюджета.
По словам министра, доходы бюджета в 2025 году составят, по прогнозам, 137,6 млрд рублей. Расходы будут составлять несколько большую сумму (138,1 млрд), но дефицит останется на невысоком уровне, допустимом с точки зрения федерального законодательства.
Чеченко отметил, что ключевым источником доходов для региона становится налог на доходы физических лиц, заметно потеснивший налог на прибыль: в первом случае поступления растут на 13,4% по сравнению с предыдущим годом, во втором уменьшаются на 14,3%. Коммерческие кредиты в областном правительстве намерены использовать крайне аккуратно, а уровень госдолга в 2025 году должен снизиться с 72,8 до 71,9 млрд рублей.
Бюджет региона сохранит социальный характер. Основные статьи расходов — зарплаты и трансферты на ту же цель в местные бюджеты, социальное обеспечение, закупка медикаментов и т. п. 27,1% всех средств будут потрачены на образование, в дорожный фонд пойдут почти 12 млрд рублей (с учетом субсидий они превратятся в почти 17 млрд).
«Ключевые цели — выполнение всех первоочередных социальных обязательств, — рассказал глава минфина, — привлечение федеральных средств по госпрограммам, обеспечение финансовой устойчивости».
Далее выступила глава министерства экономики Анна Негодуйко, которая дала прогноз развития региона в ближайшие годы. По ее словам, в экономике региона сейчас происходит устойчивый рост, скорость которого выше, чем в среднем по России. За ближайшие 3 года объем промышленного производства должен вырасти на 5%, объем производства в сельском хозяйстве — на 3-7%. Губернатором поставлены задачи по расширению пашни, вводу в оборот новых сортов семян, увеличению поголовья скота.
Глава минтруда Ирина Варнавская рассказала о мерах социальной поддержки: и о новых (поддержка участников СВО), и о существовавших прежде (предоставление льготного проезда, льготы по оплате проезда, выплаты многодетным семьям). Только в рамках национального проекта «Семья» за год тратится порядка 700 млн рублей.
Глава Контрольно-счетной палаты Омской области Талгат Шугулбаев рассказал о результатах экспертизы, которой был подвергнут проект бюджета: по его словам, документ был внесен своевременно, он соответствует всем требованиям, в нем сохраняется курс на выполнение социальных обязательств.
Спикер Заксобрания Александр Артемов призвал депутатов поддержать проект бюджета как результат усилий многих людей по максимальному использованию финансовых средств для развития региона.
После публичных слушаний в конце месяца губернатор Виталий Хоценко выступит с бюджетным посланием, в котором будут обозначены основные параметры бюджета. После этого депутатам предстоит принять бюджет в ходе пленарных заседаний.