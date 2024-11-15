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Posted 15 ноября, 10:22

Published 15 ноября, 10:22

Modified 15 ноября, 10:25

Updated 15 ноября, 10:25

В омский «Авангард» может приехать скандальный канадский нападающий Майкл Маклауд

В омский «Авангард» может приехать скандальный канадский нападающий Майкл Маклауд

15 ноября 2024, 10:22
Фото: ХК «Авангард».
На подписание форварда претендуют сразу два клуба — «Авангард» и «Ак Барс».

«Авангард» и «Ак Барс» серьезно интересуются канадским нападающим Майклом Маклаудом. В прошлом месяце форвард расторг контракт с «Барысом» из Астаны, а сейчас может отправиться в Омск или Казань.

Известно, что «Ак Барс» предлагает экс-игроку НХЛ контракт на 30 миллионов рублей и различные бонусы, но в «Авангарде» готовы предложить больше, пишет издание «ВсеПроСпорт».

За 16 матчей текущего сезона в команде из Астаны Маклауд забросил три шайбы и отдал столько же результативных передач. Из статистики КХЛ можно сделать вывод, что форвард наиболее силен на точке вбрасывания: из 360 попыток он одолел соперника в 237.

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Болельщики с сомнением отнеслись к возможному переходу игрока. По мнению омичей, Маклауд — не самая лучшая кандидатура для подписания в нынешнем положении команды. Кроме того, многих беспокоит и его участие в резонансном скандале.

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«25 ноября досудебные мероприятия пройдут, 22 апреля стартует судебное разбирательство длительностью 8 недель, как он играть будет?», — пишут болельщики.

Несколько лет назад Майкл Маклауд стал фигурантом громкой и не очень приятной истории. Он оказался одним из пяти игроков канадской молодежной сборной образца 2018 года, обвиняемых в сексуальном насилии. Также отмечается, что Маклауд единственный, кому предъявили обвинение еще и в пособничестве, пишет «Чемпионат».

До сих пор продолжаются судебные разбирательства, и при том, что приговор форварду пока никто не выносил, а сам он заявляет о своей невиновности, в НХЛ его в ближайшее время не ждут. В течение шести лет до истории с изнасилованием Маклауд выступал за «Нью-Джерси».

Сегодня также стало известно, что в «Авангард» не приедет американский специалист Тодд Рирден, который возглавлял «Вашингтон» и «Питтсбург» в Национальной хоккейной лиге, а в качестве помощника Барри Тротца взял Кубок Стенли с «Кэпиталз». Согласование условий с тренером было на финальной стадии, ему уже оформляли рабочую визу в Россию, но в последний момент Рирден отказался от должности, сославшись на семейные обстоятельства.

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