В омский «Авангард» может приехать скандальный канадский нападающий Майкл Маклауд

До сих пор продолжаются судебные разбирательства, и при том, что приговор форварду пока никто не выносил, а сам он заявляет о своей невиновности, в НХЛ его в ближайшее время не ждут. В течение шести лет до истории с изнасилованием Маклауд выступал за «Нью-Джерси».