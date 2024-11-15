В омский «Авангард» может приехать скандальный канадский нападающий Майкл Маклауд

Posted 15 ноября, 10:22
Published 15 ноября, 10:22
Modified 15 ноября, 10:25
Updated 15 ноября, 10:25
«Авангард» и «Ак Барс» серьезно интересуются канадским нападающим Майклом Маклаудом. В прошлом месяце форвард расторг контракт с «Барысом» из Астаны, а сейчас может отправиться в Омск или Казань.
Известно, что «Ак Барс» предлагает экс-игроку НХЛ контракт на 30 миллионов рублей и различные бонусы, но в «Авангарде» готовы предложить больше, пишет издание «ВсеПроСпорт».
За 16 матчей текущего сезона в команде из Астаны Маклауд забросил три шайбы и отдал столько же результативных передач. Из статистики КХЛ можно сделать вывод, что форвард наиболее силен на точке вбрасывания: из 360 попыток он одолел соперника в 237.
Болельщики с сомнением отнеслись к возможному переходу игрока. По мнению омичей, Маклауд — не самая лучшая кандидатура для подписания в нынешнем положении команды. Кроме того, многих беспокоит и его участие в резонансном скандале.
«Статистика опять скромная. Забивающими у нас будут интересоваться? А то забивать некому»
«Чем дальше, тем хуже»
«25 ноября досудебные мероприятия пройдут, 22 апреля стартует судебное разбирательство длительностью 8 недель, как он играть будет?», — пишут болельщики.
Несколько лет назад Майкл Маклауд стал фигурантом громкой и не очень приятной истории. Он оказался одним из пяти игроков канадской молодежной сборной образца 2018 года, обвиняемых в сексуальном насилии. Также отмечается, что Маклауд единственный, кому предъявили обвинение еще и в пособничестве, пишет «Чемпионат».
До сих пор продолжаются судебные разбирательства, и при том, что приговор форварду пока никто не выносил, а сам он заявляет о своей невиновности, в НХЛ его в ближайшее время не ждут. В течение шести лет до истории с изнасилованием Маклауд выступал за «Нью-Джерси».
Сегодня также стало известно, что в «Авангард» не приедет американский специалист Тодд Рирден, который возглавлял «Вашингтон» и «Питтсбург» в Национальной хоккейной лиге, а в качестве помощника Барри Тротца взял Кубок Стенли с «Кэпиталз». Согласование условий с тренером было на финальной стадии, ему уже оформляли рабочую визу в Россию, но в последний момент Рирден отказался от должности, сославшись на семейные обстоятельства.