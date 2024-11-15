В Омске отменили концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы»

Posted 15 ноября, 12:38
Published 15 ноября, 12:38
Modified 15 ноября, 12:42
Updated 15 ноября, 12:42
В Омске все-таки не состоится концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» (12+). Он должен был пройти на G-Drive-Арене 23 ноября, но информацию о мероприятии убрали со всех площадок, билеты на сайте арены также приобрести невозможно.
При этом на официальном сайте исполнительницы концерт все еще числится как запланированный, нет ограничений и в покупке билетов. Места продолжают предоставлять и агрегаторы.
Отметим, что концерты отменяются и в других городах. Например, в телеграм-канале Арбениной фанаты рассказали об отмене концерта в Рязани. По словам одной из слушательниц, о том, что мероприятие все-таки не состоится никто не предупреждал, владельцы билетов узнали об этом только на месте.
«А мы пришли сегодня на концерт в Рязани, сказали что все отменено. Никаких уведомлений не было. А люди приехали из Москвы на этот концерт. Обидно», — рассказала девушка.
Напомним, что в сентябре Совет омских атаманов потребовал отменить концерт Дианы Арбениной, причиной этого стали политические высказывания исполнительницы в 2014 году. Омичи были шокированы таким заявлением и напомнили казакам, что они не в праве решать, какие мероприятия будут проходить в городе, а какие нет.