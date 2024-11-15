В Омске отменили концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы»

Отметим, что концерты отменяются и в других городах. Например, в телеграм-канале Арбениной фанаты рассказали об отмене концерта в Рязани. По словам одной из слушательниц, о том, что мероприятие все-таки не состоится никто не предупреждал, владельцы билетов узнали об этом только на месте.