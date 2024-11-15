В очередном потоке программы «Время героев» зарегистрировались больше тысячи человек

Posted 15 ноября, 09:09
Published 15 ноября, 09:09
Modified 15 ноября, 09:11
Updated 15 ноября, 09:11
На отбор во второй поток программы «Время героев» подали заявки больше тысячи участников и ветеранов СВО. Регистрация открылась сегодня, 15 ноября.
Накануне прошло заседание Общественного совета программы, ее реализуют по поручению президента Владимира Путина. Организатором выступает Высшая школа государственного управления Президентской академии. На заседании подвели итоги первого потока и объявили о начале второго.
Уже 12 участников первого потока получили новые назначения на ответственные должности. Среди них — полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев.
Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк назначена врио губернатора Еврейской автономной области. Вскоре ожидается 46 назначений из числа участников программы.
Подробности о приеме на обучение размещены на сайте программы.