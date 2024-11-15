Ценовой калейдоскоп: что подорожало и подешевело в Омске

Posted 15 ноября, 09:14
Published 15 ноября, 09:14
Modified 15 ноября, 09:18
Updated 15 ноября, 09:18
В октябре Омская область столкнулась с заметным увеличением потребительских цен. По данным Омскстата, средний рост цен составил 1,5% по сравнению с сентябрем, что затронуло многие сегменты.
У продовольственных товаров наблюдается рост цен на 1,2%. Особенно резкое подорожание зафиксировали на икру, стоимость которой возросла на 21,9%. Также значительно подорожали апельсины и свежие помидоры, цены на которые увеличились на 21% и 14,5% соответственно. В то же время, омичи могут отметить снижение цен на некоторые продукты. Например, морковь подешевела на 14,6%, свежие огурцы — на 8,9%, а яблоки — на 8,6%.
Напомним, что ранее руководитель омского минсельхоза объяснил факторы роста цен на хлеб. Несмотря на рекордный урожай, стоимость хлеба увеличилась из-за нескольких причин.