Ценовой калейдоскоп: что подорожало и подешевело в Омске

У продовольственных товаров наблюдается рост цен на 1,2%. Особенно резкое подорожание зафиксировали на икру, стоимость которой возросла на 21,9%. Также значительно подорожали апельсины и свежие помидоры, цены на которые увеличились на 21% и 14,5% соответственно. В то же время, омичи могут отметить снижение цен на некоторые продукты. Например, морковь подешевела на 14,6%, свежие огурцы — на 8,9%, а яблоки — на 8,6%.