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Posted 15 ноября, 09:14

Published 15 ноября, 09:14

Modified 15 ноября, 09:18

Updated 15 ноября, 09:18

В Омске в преддверии Нового года выросли цены на икру и апельсины

Ценовой калейдоскоп: что подорожало и подешевело в Омске

15 ноября 2024, 09:14
Фото: 1MI.

В Омске в преддверии Нового года выросли цены на икру и апельсины

По информации Омскстата, в октябре произошло значительное подорожание товаров и услуг.

В октябре Омская область столкнулась с заметным увеличением потребительских цен. По данным Омскстата, средний рост цен составил 1,5% по сравнению с сентябрем, что затронуло многие сегменты.

Фото: Скриншот с сайта «Омсктат»

У продовольственных товаров наблюдается рост цен на 1,2%. Особенно резкое подорожание зафиксировали на икру, стоимость которой возросла на 21,9%. Также значительно подорожали апельсины и свежие помидоры, цены на которые увеличились на 21% и 14,5% соответственно. В то же время, омичи могут отметить снижение цен на некоторые продукты. Например, морковь подешевела на 14,6%, свежие огурцы — на 8,9%, а яблоки — на 8,6%.

Напомним, что ранее руководитель омского минсельхоза объяснил факторы роста цен на хлеб. Несмотря на рекордный урожай, стоимость хлеба увеличилась из-за нескольких причин.

Факторов много: глава омского минсельхоза объяснил подорожание хлеба в области
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Омскстат#Цены#Статистика#Продукты
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