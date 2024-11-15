Тодд Рирден не станет главным тренером омского «Авангарда»

Posted 15 ноября, 03:00
Published 15 ноября, 03:00
Modified 15 ноября, 03:03
Updated 15 ноября, 03:03
Американский тренер Тодд Рирден не возглавит омский «Авангард», сообщает «Матч ТВ». Ранее была информация, что 53‑летний специалист входит в число кандидатов на пост главного тренера клуба. Напомним, что возглавлял «Вашингтон» и «Питтсбург» в Национальной хоккейной лиге, а в качестве помощника Барри Тротца взял Кубок Стенли с «Кэпиталз».
Согласование условий с американским специалистом было на финальной стадии, и ему уже оформляли рабочую визу в Россию. Однако, по информации источника, в последний момент Рирден отказался, сославшись на семейные обстоятельства. Окончательно ситуация прояснится в течение ближайших двух дней.
Напомним, что в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Авангард» планирует основательную перестройку. Об этом сообщил спортивный журналист Артур Хайруллин. По его информации, команда намерена вновь вернуться в первые ряды и бороться за Кубок Гагарина. Кроме того, омский клуб ждут серьезные изменения в игровом составе.