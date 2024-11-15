Тодд Рирден не станет главным тренером омского «Авангарда»

Согласование условий с американским специалистом было на финальной стадии, и ему уже оформляли рабочую визу в Россию. Однако, по информации источника, в последний момент Рирден отказался, сославшись на семейные обстоятельства. Окончательно ситуация прояснится в течение ближайших двух дней.