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Posted 15 ноября, 03:00

Published 15 ноября, 03:00

Modified 15 ноября, 03:03

Updated 15 ноября, 03:03

Тодд Рирден отказался от поста главного тренера омского «Авангарда»

Тодд Рирден не станет главным тренером омского «Авангарда»

15 ноября 2024, 03:00
Фото: Andy Lewis. Icon Sportswire / Global Look Press.

Тодд Рирден отказался от поста главного тренера омского «Авангарда»

Тренер сделал такое заявление из-за «семейных обстоятельств».

Американский тренер Тодд Рирден не возглавит омский «Авангард», сообщает «Матч ТВ». Ранее была информация, что 53‑летний специалист входит в число кандидатов на пост главного тренера клуба. Напомним, что возглавлял «Вашингтон» и «Питтсбург» в Национальной хоккейной лиге, а в качестве помощника Барри Тротца взял Кубок Стенли с «Кэпиталз».

Согласование условий с американским специалистом было на финальной стадии, и ему уже оформляли рабочую визу в Россию. Однако, по информации источника, в последний момент Рирден отказался, сославшись на семейные обстоятельства. Окончательно ситуация прояснится в течение ближайших двух дней.

Напомним, что в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Авангард» планирует основательную перестройку. Об этом сообщил спортивный журналист Артур Хайруллин. По его информации, команда намерена вновь вернуться в первые ряды и бороться за Кубок Гагарина. Кроме того, омский клуб ждут серьезные изменения в игровом составе.

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#Ольга Скворцова#Спорт#Хоккей#Авангард#КХЛ#НХЛ#Кубок Гагарина#Континентальная хоккейная лига
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