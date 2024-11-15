Рядом с «Зеленым островом» за 125 млн вновь выставили на торги недострой

Posted 15 ноября, 05:50
Published 15 ноября, 05:50
Modified 15 ноября, 05:52
Updated 15 ноября, 05:52
В Омске на улице 2-я Затонская выставили на торги недостроенное здание. Заявки на аукцион можно подавать с сегодняшнего дня, 15 ноября. Цена объекта составляет более 125 млн рублей (шаг аукциона — 1%). Информация о продаже появилась на сайте «Гис торги».
Готовность объекта оценивают в 55%. Площадь земельного участка равна 1212 квадратным метрам. Здание пытаются продать с 2021 года.
Итоги аукциона подведут 24 декабря.
Возводить административное здание начинало ООО «Восточное солнце», которое принадлежало китайцу У Цинлу. Согласно данным Rusprofile, сейчас фирма занимается производством изделий из проволоки, цепей и пружин. Руководителем компании является Ли Хунцзюнь, а учредителями — Нина У (66,67%), Анна У (16,67%) и Алеся У (16,67%).