Рядом с «Зеленым островом» за 125 млн вновь выставили на торги недострой

Возводить административное здание начинало ООО «Восточное солнце», которое принадлежало китайцу У Цинлу. Согласно данным Rusprofile, сейчас фирма занимается производством изделий из проволоки, цепей и пружин. Руководителем компании является Ли Хунцзюнь, а учредителями — Нина У (66,67%), Анна У (16,67%) и Алеся У (16,67%).