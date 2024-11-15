Рубль за метр: омские власти ищут арендатора для казармы, построенной 200 лет назад

Posted 15 ноября, 11:41
Published 15 ноября, 11:41
Modified 15 ноября, 11:45
Updated 15 ноября, 11:45
Департамент имущественных отношений омской мэрии начал поиски арендатора для 200-летней казармы по улице Партизанской, 5, которая является памятником истории и культуры. Здание 1822–1823 годов постройки находится, как сказано на сайте торгов, в неудовлетворительном состоянии.
Площадь постройки — 1 860 кв. м, цена месячной платы за аренду — рубль за метр. Заявки на электронный аукцион принимаются до 9 декабря, сами торги пройдут 12 декабря. Известно, что договор с арендатором будут заключать на 48 лет и 11 месяцев.
Напомним, что в сентябре власти Омска не смогли продать памятник архитектуры — доходной дом Гутермахера и Лермана. Строение не вызвало интереса, аукцион завершился с пометкой «не состоялся» и не собрал ни одной заявки.