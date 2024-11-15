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Posted 15 ноября, 11:41

Published 15 ноября, 11:41

Modified 15 ноября, 11:45

Updated 15 ноября, 11:45

Рубль за метр: омские власти ищут арендатора для казармы, построенной 200 лет назад

Рубль за метр: омские власти ищут арендатора для казармы, построенной 200 лет назад

15 ноября 2024, 11:41
Фото: ГИС Торги.
Начальная цена аренды — 1 860 рублей, заявки на торги принимаются до 9 декабря.

Департамент имущественных отношений омской мэрии начал поиски арендатора для 200-летней казармы по улице Партизанской, 5, которая является памятником истории и культуры. Здание 1822–1823 годов постройки находится, как сказано на сайте торгов, в неудовлетворительном состоянии.

Площадь постройки — 1 860 кв. м, цена месячной платы за аренду — рубль за метр. Заявки на электронный аукцион принимаются до 9 декабря, сами торги пройдут 12 декабря. Известно, что договор с арендатором будут заключать на 48 лет и 11 месяцев.

Казарма внутри и снаружиКазарма внутри и снаружи
Казарма внутри и снаружиКазарма внутри и снаружи
Казарма внутри и снаружиКазарма внутри и снаружи
Казарма внутри и снаружи. Фото: ГИС Торги

Напомним, что в сентябре власти Омска не смогли продать памятник архитектуры — доходной дом Гутермахера и Лермана. Строение не вызвало интереса, аукцион завершился с пометкой «не состоялся» и не собрал ни одной заявки.

В Омске выставили на аукцион памятник архитектуры — дом Гутермахера и Лермана
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Аренда#Исторические здания#Новости#Историческое здание#Казарма#Исторический памятник
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