Рубль за метр: омские власти ищут арендатора для казармы, построенной 200 лет назад

Площадь постройки — 1 860 кв. м, цена месячной платы за аренду — рубль за метр. Заявки на электронный аукцион принимаются до 9 декабря, сами торги пройдут 12 декабря. Известно, что договор с арендатором будут заключать на 48 лет и 11 месяцев.