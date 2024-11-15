gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 11:07

Published 15 ноября, 11:07

Modified 15 ноября, 11:07

Updated 15 ноября, 11:07

РЭО: За пять лет в России построили 280 объектов по обращению с отходами

РЭО: За пять лет в России построили 280 объектов по обращению с отходами

15 ноября 2024, 11:07
Фото: 1MI.
Пять лет назад в России началась реформа в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). За это время в стране построили 280 объектов по обработке, утилизации и размещению мусора.

Об этом рассказали представители компании «Российский экологический оператор» в рамках Всемирного дня рециклинга, который каждый год отмечается 15 ноября.

Главная цель дня рециклинга — привлечение внимания к проблеме загрязнения окружающей среды отходами. Переработка ТКО позволяет повторно использовать материалы, что согласуется с принципами цикличной экономики. Об этом рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он уточнил, что с 2019 года в рамках федпроекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в стране запустили 280 объектов. Из них 76 — объекты по утилизации и обезвреживанию отходов. Благодаря появлению новых комплексов удастся достичь сокращения объема отходов, направляемых на полигоны, пишет 56orb.ru.

Из общего количества построенных объектов 144 являются комплексами для обработки отходов и 22 — для размещения. Тридцать восемь комплексов совмещают несколько этапов обращения с ТКО. В РЭО сообщили, что благодаря новым мощностями объем перерабатываемых отходов значительно увеличивается, а нагрузка на полигоны уменьшается.

Отметим, что реализация проекта «Комплексная система обращения с ТКО» предусмотрена в рамках национального проекта «Экология». Его координирует ППК «Российский экологический оператор», выступающая системным интегратором отраслевой реформы. Компания внедряет механизмы для повышения доли перерабатываемых отходов, привлекает инвестиции в строительство новых мощностей и взаимодействует с регоператорами.

В соответствии с планами РЭО к 2030 году в России необходимо достичь переработки 50% ТКО. Этот шаг позволит снизить экологический ущерб.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика