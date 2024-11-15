РЭО: За пять лет в России построили 280 объектов по обращению с отходами

Posted 15 ноября, 11:07
Published 15 ноября, 11:07
Modified 15 ноября, 11:07
Updated 15 ноября, 11:07
Об этом рассказали представители компании «Российский экологический оператор» в рамках Всемирного дня рециклинга, который каждый год отмечается 15 ноября.
Главная цель дня рециклинга — привлечение внимания к проблеме загрязнения окружающей среды отходами. Переработка ТКО позволяет повторно использовать материалы, что согласуется с принципами цикличной экономики. Об этом рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он уточнил, что с 2019 года в рамках федпроекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в стране запустили 280 объектов. Из них 76 — объекты по утилизации и обезвреживанию отходов. Благодаря появлению новых комплексов удастся достичь сокращения объема отходов, направляемых на полигоны, пишет 56orb.ru.
Из общего количества построенных объектов 144 являются комплексами для обработки отходов и 22 — для размещения. Тридцать восемь комплексов совмещают несколько этапов обращения с ТКО. В РЭО сообщили, что благодаря новым мощностями объем перерабатываемых отходов значительно увеличивается, а нагрузка на полигоны уменьшается.
Отметим, что реализация проекта «Комплексная система обращения с ТКО» предусмотрена в рамках национального проекта «Экология». Его координирует ППК «Российский экологический оператор», выступающая системным интегратором отраслевой реформы. Компания внедряет механизмы для повышения доли перерабатываемых отходов, привлекает инвестиции в строительство новых мощностей и взаимодействует с регоператорами.
В соответствии с планами РЭО к 2030 году в России необходимо достичь переработки 50% ТКО. Этот шаг позволит снизить экологический ущерб.