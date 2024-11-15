РЭО: За пять лет в России построили 280 объектов по обращению с отходами

Главная цель дня рециклинга — привлечение внимания к проблеме загрязнения окружающей среды отходами. Переработка ТКО позволяет повторно использовать материалы, что согласуется с принципами цикличной экономики. Об этом рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он уточнил, что с 2019 года в рамках федпроекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в стране запустили 280 объектов. Из них 76 — объекты по утилизации и обезвреживанию отходов. Благодаря появлению новых комплексов удастся достичь сокращения объема отходов, направляемых на полигоны, пишет 56orb.ru.