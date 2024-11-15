Падение с высоты, кот за полмиллиона и отмена концерта. Омск сегодня

В Омске отменили концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» (12+). Он должен был пройти на G-Drive-Арене 23 ноября, но информацию о мероприятии убрали со всех площадок, билеты на сайте арены также приобрести невозможно. При этом на официальном сайте исполнительницы концерт все еще числится как запланированный, нет ограничений и в покупке билетов.