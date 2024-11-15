Падение с высоты, кот за полмиллиона и отмена концерта. Омск сегодня

Posted 15 ноября, 14:20
Published 15 ноября, 14:20
Modified 15 ноября, 14:24
Updated 15 ноября, 14:24
Новость №1. В Омске женщина выпала с балкона высотки
Сегодня у 18-этажного дома на Подгорной, 19 нашли труп женщины. По словам очевидцев, женщина упала с высоты и разбилась. Утром пятницы омичи засыпали специальным противогололедным песком место, где осталась кровь. По этому факту проводят проверку в региональном следственном комитете.
Новость №2. Омич за полмиллиона продает семикилограммового породистого кота
На «Авито» появилось объявление о продаже взрослого британца за 499 тысяч рублей. Вес кота — почти 7 килограмм. Пушистый четвероногий кастрирован. Аналитики сайта рассказали Городу55, что беспородных кошек на платформе омичи забирают в 9 из 10 случаев, а топ самых популярных пород кошек выглядит следующим образом: британские, сиамские и невские маскарадные.
Новость №3. Омичи все-таки не смогут попасть на концерт Арбениной
В Омске отменили концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» (12+). Он должен был пройти на G-Drive-Арене 23 ноября, но информацию о мероприятии убрали со всех площадок, билеты на сайте арены также приобрести невозможно. При этом на официальном сайте исполнительницы концерт все еще числится как запланированный, нет ограничений и в покупке билетов.