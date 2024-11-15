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Posted 15 ноября, 14:20

Published 15 ноября, 14:20

Modified 15 ноября, 14:24

Updated 15 ноября, 14:24

Иллюстрация

Падение с высоты, кот за полмиллиона и отмена концерта. Омск сегодня

15 ноября 2024, 14:20
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске женщина выпала с балкона высотки

Сегодня у 18-этажного дома на Подгорной, 19 нашли труп женщины. По словам очевидцев, женщина упала с высоты и разбилась. Утром пятницы омичи засыпали специальным противогололедным песком место, где осталась кровь. По этому факту проводят проверку в региональном следственном комитете.

«Мозги на дорогу улетели»: в Омске с балкона 18-этажки выпала женщина
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Новость №2. Омич за полмиллиона продает семикилограммового породистого кота

На «Авито» появилось объявление о продаже взрослого британца за 499 тысяч рублей. Вес кота — почти 7 килограмм. Пушистый четвероногий кастрирован. Аналитики сайта рассказали Городу55, что беспородных кошек на платформе омичи забирают в 9 из 10 случаев, а топ самых популярных пород кошек выглядит следующим образом: британские, сиамские и невские маскарадные.

«Игривый большой шерстяной комок»: омич за полмиллиона продает взрослого британца
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Новость №3. Омичи все-таки не смогут попасть на концерт Арбениной

В Омске отменили концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» (12+). Он должен был пройти на G-Drive-Арене 23 ноября, но информацию о мероприятии убрали со всех площадок, билеты на сайте арены также приобрести невозможно. При этом на официальном сайте исполнительницы концерт все еще числится как запланированный, нет ограничений и в покупке билетов.

В Омске отменили концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы»
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