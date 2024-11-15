Омичи собирают подписи, чтобы убрать с улиц бродячих собак

Последний случай нападения бродячего пса произошел на этой неделе на улице Малиновского. Собака укусила за ногу местную жительницу, когда та выносила мусор. Инцидентом заинтересовались в прокуратуре. А в мэрии сообщили, что на место выехали сотрудника для отлова собаки.