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Posted 15 ноября, 06:19

Published 15 ноября, 06:19

Modified 15 ноября, 06:21

Updated 15 ноября, 06:21

Иллюстрация

Омичи собирают подписи, чтобы убрать с улиц бродячих собак

15 ноября 2024, 06:19
Фото: 1MI. Иллюстрация
Петицию подписали больше 70 тысяч человек.

В редакцию Города55 обратились омичи, обеспокоенные нападением бродячих собак на улицах. Жители просят изолировать опасных животных. На сайте Российской общественной инициативы появились соответствующие петиции. Одна из них на момент публикации собрала более 70 тысяч подписей.

«Не хватает 30 тысяч для того, чтобы петицию начали рассматривать на государственном уровне. Просим вас не оставаться в стороне и проголосовать», — сообщила омичка Оксана Галкина.

Последний случай нападения бродячего пса произошел на этой неделе на улице Малиновского. Собака укусила за ногу местную жительницу, когда та выносила мусор. Инцидентом заинтересовались в прокуратуре. А в мэрии сообщили, что на место выехали сотрудника для отлова собаки.

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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Бродячие собаки#Голосование#Петиция#Госуслуги
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