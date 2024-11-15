Олег Браташ покинул пост главного тренера «Лады»

Posted 15 ноября, 09:30
Published 15 ноября, 09:30
Modified 15 ноября, 09:34
Updated 15 ноября, 09:34
Сегодня стало известно, что главный тренер тольяттинской «Лады» Олег Браташ покинул свой пост. Об этом сообщили в соцсетях клуба. Соглашение с тренером было расторгнуто по обоюдному согласию.
Известно, что исполнять обязанности главного тренера будет Павел Зубов, под его руководством команда выйдет на матч с «Металлургом», который пройдет завтра, 16 ноября.
«Хоккейный клуб „Лада“ искренне благодарит Олега Владимировича Браташа за проделанную работу, незабываемые эмоции от побед после возвращения команды в КХЛ и желает ему успехов в дальнейшем тренерской карьере», — написали в сообщении клуба.
Олег Браташ возглавил «Ладу» в мае 2023 года, в сезоне 2023/2024 команда заняла седьмое место в Восточной конференции КХЛ и впервые за 15 лет вышла в плей-офф, уступив в первом раунде «Авангарду» в пяти встречах (1:4).
Сейчас тольяттинцы занимают девятую строчку на Востоке, набрав 23 очка в 24 играх.
Напомним, что к смене главного тренера был близок и «Авангард». Руководство клуба длительное время вело переговоры с американским специалистом Тоддом Рирденом, который возглавлял «Вашингтон» и «Питтсбург» в Национальной хоккейной лиге, а в качестве помощника Барри Тротца взял Кубок Стенли с «Кэпиталз».
Согласование условий со специалистом было на финальной стадии, и ему уже оформляли рабочую визу в Россию. Хоккейные эксперты сообщали, что Рирден должен приехать в Омск на днях, но в последний момент ситуация неожиданно изменилась: оказалось, что тренер отказался от должности, сославшись на семейные обстоятельства.