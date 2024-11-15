Олег Браташ покинул пост главного тренера «Лады»

Согласование условий со специалистом было на финальной стадии, и ему уже оформляли рабочую визу в Россию. Хоккейные эксперты сообщали, что Рирден должен приехать в Омск на днях, но в последний момент ситуация неожиданно изменилась: оказалось, что тренер отказался от должности, сославшись на семейные обстоятельства.