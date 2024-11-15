Кадровый резерв Омского НПЗ пополнился первокурсниками базовой кафедры политеха

Posted 15 ноября, 01:10
Published 15 ноября, 01:10
Modified 15 ноября, 01:10
Updated 15 ноября, 01:10
В ОмГТУ подписали целевые договоры со студентами базовой кафедры «Газпром нефти», которую открыли на базе вуза в 2014 году. Образование по специальностям «Химическая технология» и «Технологические машины и оборудование» получают 39 первокурсников. После завершения учебы они отправятся работать на ключевые производственные объекты Омского НПЗ.
Начиная с 2024 года, студентам предоставили возможность получить еще одно высшее образование. На втором курсе обучающиеся смогут дополнительно выбрать специальность — «Автоматизация технологических процессов» или «Экономика».
«Студенты базовой кафедры компании „Газпром нефть“ во время учебы приобретают не только теоретические знания, но и осваивают практические навыки. Образовательная программа позволяет будущим нефтепереработчикам качественно адаптироваться на производстве, а благодаря сотрудничеству с Омским НПЗ выпускники базовой кафедры имеют возможность получить престижное место работы в дочерних организациях компании „Газпром нефть“, — отметил ректор ОмГТУ Павел Корчагин.
Руководитель Омского НПЗ Олег Белявский подчеркнул, что для предприятия всегда приоритетной задачей была подготовка кадров. И теперь профориентационные программы позволяют курировать потенциальных сотрудников со школьной скамьи.
«Спустя несколько лет самые талантливые и заинтересованные выпускники поступают на базовую кафедру омского политеха, чтобы потом прийти на ОНПЗ высококвалифицированными специалистами, способными трудиться на самом современном высокотехнологичном производстве», — добавил Белявский.
С 2014 года, момента создания базовой кафедры было подготовлено свыше 230 специалистов для отрасли нефтепереработки. Еще 109 студентов получают образование прямо сейчас. В дальнейшем они устроятся работать на предприятия компании «Газпром нефть».