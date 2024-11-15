Кадровый резерв Омского НПЗ пополнился первокурсниками базовой кафедры политеха

В ОмГТУ подписали целевые договоры со студентами базовой кафедры «Газпром нефти», которую открыли на базе вуза в 2014 году. Образование по специальностям «Химическая технология» и «Технологические машины и оборудование» получают 39 первокурсников. После завершения учебы они отправятся работать на ключевые производственные объекты Омского НПЗ.