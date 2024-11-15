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Posted 15 ноября, 01:10

Published 15 ноября, 01:10

Modified 15 ноября, 01:10

Updated 15 ноября, 01:10

Кадровый резерв Омского НПЗ пополнился первокурсниками базовой кафедры политеха

Кадровый резерв Омского НПЗ пополнился первокурсниками базовой кафедры политеха

15 ноября 2024, 01:10
Фото: Римма Злацовская.
Базовую кафедру в вузе создали в 2014 году. В настоящий момент образование получают 109 человек, которые в дальнейшем должны пополнить коллектив предприятия.

В ОмГТУ подписали целевые договоры со студентами базовой кафедры «Газпром нефти», которую открыли на базе вуза в 2014 году. Образование по специальностям «Химическая технология» и «Технологические машины и оборудование» получают 39 первокурсников. После завершения учебы они отправятся работать на ключевые производственные объекты Омского НПЗ.

Начиная с 2024 года, студентам предоставили возможность получить еще одно высшее образование. На втором курсе обучающиеся смогут дополнительно выбрать специальность — «Автоматизация технологических процессов» или «Экономика».

«Студенты базовой кафедры компании „Газпром нефть“ во время учебы приобретают не только теоретические знания, но и осваивают практические навыки. Образовательная программа позволяет будущим нефтепереработчикам качественно адаптироваться на производстве, а благодаря сотрудничеству с Омским НПЗ выпускники базовой кафедры имеют возможность получить престижное место работы в дочерних организациях компании „Газпром нефть“, — отметил ректор ОмГТУ Павел Корчагин.

Руководитель Омского НПЗ Олег Белявский подчеркнул, что для предприятия всегда приоритетной задачей была подготовка кадров. И теперь профориентационные программы позволяют курировать потенциальных сотрудников со школьной скамьи.

«Спустя несколько лет самые талантливые и заинтересованные выпускники поступают на базовую кафедру омского политеха, чтобы потом прийти на ОНПЗ высококвалифицированными специалистами, способными трудиться на самом современном высокотехнологичном производстве», — добавил Белявский.

С 2014 года, момента создания базовой кафедры было подготовлено свыше 230 специалистов для отрасли нефтепереработки. Еще 109 студентов получают образование прямо сейчас. В дальнейшем они устроятся работать на предприятия компании «Газпром нефть».

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#Образование#Омск#Омская область#Студенты#Новости#ОНПЗ#Олег Белявский#Предприятие#ОмГТУ
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