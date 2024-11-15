Город и дикая природа: омичей привлекло видео с косулей

Posted 15 ноября, 07:24
Published 15 ноября, 07:24
Modified 15 ноября, 07:30
Updated 15 ноября, 07:30
Утром в социальных сетях появилось видео с косулей, которую заметили в микрорайоне Серебряный берег. Это вызвало обсуждение среди омичей, многие из которых выразили свою обеспокоенность по поводу судьбы диких животных в городе.
В прошлом году косули стали настоящей проблемой для Омска. Они заселили почти каждый район города и области, что привело к множеству инцидентов. Животные, ищущие еду, зачастую погибали в условиях городской среды.
«Это очень плохо, в городе их ждёт верная смерть», — комментирует один из омичей.
Другая омичка добавила: «Надеюсь, опыт прошлого года чему-то научил, и они не будут всю зиму носиться по городу и погибать от собак, машин и так далее, ждем работу министерства».
Напомним, что ранее в Омской области волки напали на телят. Животные отдалились от стада и стали жертвами хищников.