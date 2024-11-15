gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 07:24

Published 15 ноября, 07:24

Modified 15 ноября, 07:30

Updated 15 ноября, 07:30

Омичи в соцсетях обеспокоены появлением косули

Город и дикая природа: омичей привлекло видео с косулей

15 ноября 2024, 07:24
Фото: Изображение Midjourney.

Омичи в соцсетях обеспокоены появлением косули

Жители заметили косулю в микрорайоне Серебряный берег.

Утром в социальных сетях появилось видео с косулей, которую заметили в микрорайоне Серебряный берег. Это вызвало обсуждение среди омичей, многие из которых выразили свою обеспокоенность по поводу судьбы диких животных в городе.

В прошлом году косули стали настоящей проблемой для Омска. Они заселили почти каждый район города и области, что привело к множеству инцидентов. Животные, ищущие еду, зачастую погибали в условиях городской среды.

«Это очень плохо, в городе их ждёт верная смерть», — комментирует один из омичей.

Другая омичка добавила: «Надеюсь, опыт прошлого года чему-то научил, и они не будут всю зиму носиться по городу и погибать от собак, машин и так далее, ждем работу министерства».

Напомним, что ранее в Омской области волки напали на телят. Животные отдалились от стада и стали жертвами хищников.

Сезон охоты: на севере Омской области волки загрызли телят
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Социальные сети#Городская среда#Обсуждения#Новости#Косуля#Проблемы#Дикие животные
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика