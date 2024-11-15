ФОМС назвал ключевые направления реформ здравоохранения в рамках совещания на Ямале

Председатель ФОМС отметил, что формат совещаний позволяет обсудить пути достижения целей, которые были поставлены руководством страны. Баланин добавил, что все изменения, которые сейчас происходят, ориентированы на пациента. Он также подчеркнул, что система ОМС направлена не только на лечение уже возникших болезней, но и на сохранение здоровья и качества жизни, поэтому профилактическое направление является приоритетом ФОМС.