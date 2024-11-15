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Posted 15 ноября, 14:05

Published 15 ноября, 14:05

Modified 15 ноября, 14:06

Updated 15 ноября, 14:06

ФОМС назвал ключевые направления реформ здравоохранения в рамках совещания на Ямале

ФОМС назвал ключевые направления реформ здравоохранения в рамках совещания на Ямале

15 ноября 2024, 14:05
Фото: пресс-служба ФОМС.
Председатель ФОМС Илья Баланин в рамках пленарного заседания на Ямале, в котором приняли участие более 120 специалистов со всей России, заявил, что общий объем расходов и доходов ФОМС с 2025 года превысит 4 триллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ФОМС.

Баланин подчеркнул, что данный бюджет, принятый Госдумой во втором чтении, позволит обеспечить финансирование всей медицинской помощи, которая оказывается в России по ОМС. Об этом пишет портал rosbalt.ru.

14 ноября представители ФОМС на рабочих площадках рассказали о новшествах бюджета на грядущий год. В рамках совещаний прошло обсуждение результатов подготовки к пилотированию новых информационных систем в сфере здравоохранения. На пяти сессиях специалисты также обменялись опытом по организации в регионах телемедицины и выездных форм оказания медицинской помощи, дальнейшей цифровизации системы и проведению закупок в сфере ОМС.

Председатель ФОМС отметил, что формат совещаний позволяет обсудить пути достижения целей, которые были поставлены руководством страны. Баланин добавил, что все изменения, которые сейчас происходят, ориентированы на пациента. Он также подчеркнул, что система ОМС направлена не только на лечение уже возникших болезней, но и на сохранение здоровья и качества жизни, поэтому профилактическое направление является приоритетом ФОМС.

Баланин пояснил, что программа госгарантий бесплатной медпомощи на 2025 год была сформирована с учетом достижения показателей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В следующем году в РФ планируется увеличить охваты лечения больных онкологией и вирусным гепатитом C. Также будет расширена программа оценки репродуктивного здоровья и увеличен объем процедур ЭКО. Продолжится и активное внедрение технологии ИИ для диагностики, а также при принятии врачебных решений по результатам КТ, МРТ и других видов исследований.

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