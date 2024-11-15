«Дыши и задыхайся»: омичам рассказали о состоянии воздуха в городе

По городу наблюдался очень высокий уровень загрязнения воздуха. Не раз омичи жаловались на смог, запах гари и жженой резины. Больше всего сероводорода специалисты зафиксировали в Центральном округе. Превышение по диоксиду серы — в Советском и Центральном, по оксиду углерода и диоксиду азота — во всех, кроме Кировского, по оксиду азота и сероводорода — во всех округах.