«Дыши и задыхайся»: омичам рассказали о состоянии воздуха в городе

Posted 15 ноября, 02:43
Published 15 ноября, 02:43
Modified 15 ноября, 02:56
Updated 15 ноября, 02:56
В Омске в октябре 10 раз объявляли режим НМУ для 53 предприятий города. В это время метеорологические условия способствовали накоплению в атмосфере вредных примесей. Такие данные опубликовало Обь-Иртышское УГМС.
По городу наблюдался очень высокий уровень загрязнения воздуха. Не раз омичи жаловались на смог, запах гари и жженой резины. Больше всего сероводорода специалисты зафиксировали в Центральном округе. Превышение по диоксиду серы — в Советском и Центральном, по оксиду углерода и диоксиду азота — во всех, кроме Кировского, по оксиду азота и сероводорода — во всех округах.
«Дыши, Омск, задыхайся»;
«Чувствую сильный химический запах»;
«С 8:30 воняет чем-то ужасно, на улице еще как-то терпимо, а в помещении невозможно просто дышать, как будто мусорку жгут, чем-то затхлым воняет»;
«Запах химический жжёного пластика в Нефтяниках».