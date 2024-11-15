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Posted 15 ноября, 02:43

Published 15 ноября, 02:43

Modified 15 ноября, 02:56

Updated 15 ноября, 02:56

«Дыши и задыхайся»: омичам рассказали о состоянии воздуха в городе

«Дыши и задыхайся»: омичам рассказали о состоянии воздуха в городе

15 ноября 2024, 02:43
Фото: 1MI.
В октябре наблюдались выбросы диоксида серы, сероводорода и других примесей.

В Омске в октябре 10 раз объявляли режим НМУ для 53 предприятий города. В это время метеорологические условия способствовали накоплению в атмосфере вредных примесей. Такие данные опубликовало Обь-Иртышское УГМС.

По городу наблюдался очень высокий уровень загрязнения воздуха. Не раз омичи жаловались на смог, запах гари и жженой резины. Больше всего сероводорода специалисты зафиксировали в Центральном округе. Превышение по диоксиду серы — в Советском и Центральном, по оксиду углерода и диоксиду азота — во всех, кроме Кировского, по оксиду азота и сероводорода — во всех округах.

Фото: omsk-meteo.ru

В паблике «Дыши! Омск» соцсети «ВКонтакте» горожане продолжают жаловаться на воздух в городе.

«Дыши, Омск, задыхайся»;
«Чувствую сильный химический запах»;
«С 8:30 воняет чем-то ужасно, на улице еще как-то терпимо, а в помещении невозможно просто дышать, как будто мусорку жгут, чем-то затхлым воняет»;
«Запах химический жжёного пластика в Нефтяниках».
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#Ольга Скворцова#Омск#ВКонтакте#Соцсети#Воздух#Загрязнение#Нефтяники#Сероводород#Гарь#Обь-Иртышское УГМС#Смог#Химический запах#Примеси#Мусорка
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