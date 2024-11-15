В Омске два рабочих жестоко избили своего коллегу и попали под стражу

В Омске под стражу заключили двух работников производственного цеха, которые жестоко избили своего коллегу после распития алкоголя ночью 14 ноября. Мужчины снимали все происходящее на видео, которое потом выложили в интернет. В результате потерпевший получил тяжкие травмы.