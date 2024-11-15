gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 13:43

Published 15 ноября, 13:43

Modified 15 ноября, 15:20

Updated 15 ноября, 15:20

В Омске два рабочих жестоко избили своего коллегу и попали под стражу

В Омске два рабочих жестоко избили своего коллегу и попали под стражу

15 ноября 2024, 13:43
Фото: Прокуратура Омской области.
Мужчины выпили и начали издеваться над коллегой, снимая все происходящее на видео.

В Омске под стражу заключили двух работников производственного цеха, которые жестоко избили своего коллегу после распития алкоголя ночью 14 ноября. Мужчины снимали все происходящее на видео, которое потом выложили в интернет. В результате потерпевший получил тяжкие травмы.

Омичи полностью признали вину в преступлении, сейчас они находятся под стражей по ходатайству следственного комитета, им предъявили обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В Омске отец ребенка, которого жестоко избил сверстник, обратился в прокуратуру
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Прокуратура#Суд#Избиение#Нападение#Новости#Избил#Стража
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика