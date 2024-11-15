В Омске два рабочих жестоко избили своего коллегу и попали под стражу

Posted 15 ноября, 13:43
Published 15 ноября, 13:43
Modified 15 ноября, 15:20
Updated 15 ноября, 15:20
В Омске под стражу заключили двух работников производственного цеха, которые жестоко избили своего коллегу после распития алкоголя ночью 14 ноября. Мужчины снимали все происходящее на видео, которое потом выложили в интернет. В результате потерпевший получил тяжкие травмы.
Омичи полностью признали вину в преступлении, сейчас они находятся под стражей по ходатайству следственного комитета, им предъявили обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).