Доставка с «непристойным названием». В Омске выставили на продажу сеть «Ёбидоёби»

В Омске за 25 млн рублей выставили на продажу доставку суши и роллов «Ёбидоёби». Бизнес состоит из трех филиалов на улицах Герцена и Масленникова и проспекте Комарова. Все помещения находятся в аренде. Причины продажи в объявлении не указаны.