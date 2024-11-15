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Posted 15 ноября, 08:26

Published 15 ноября, 08:26

Modified 15 ноября, 08:28

Updated 15 ноября, 08:28

Иллюстрация

Доставка с «непристойным названием». В Омске выставили на продажу сеть «Ёбидоёби»

15 ноября 2024, 08:26
Фото: 1MI. Иллюстрация

В Омске за 25 млн рублей выставили на продажу сеть «Ёбидоёби»

Заведения работают по франшизе. Всего в Омске работают 3 филиала.

В Омске за 25 млн рублей выставили на продажу доставку суши и роллов «Ёбидоёби». Бизнес состоит из трех филиалов на улицах Герцена и Масленникова и проспекте Комарова. Все помещения находятся в аренде. Причины продажи в объявлении не указаны.

Отметим, что в 2023 году УФАС признало непристойной рекламу роллов в соцсетях от компании «Ёбидоёби». Такое решение принял Арбитражный суд Красноярского края, так как название доставки «противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали». Владельцы бизнеса заявили, что «Ёбидоёби» с японского языка переводится, как «День недели — суббота».

Заведения работают по франшизе. Согласно данным Rusprofile, ООО «Ёбидоёби» зарегистрировали в 2016 году. Директором является Константин Зимен, а учредителями — Татьяна Прадед и Жанна Зимен.

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#Евгений Игишев#Бизнес#Реклама#Омск#Арбитражный суд#Соцсети#УФАС#Директор#Продажа бизнеса#Роллы#Суши
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