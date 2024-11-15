Доставка с «непристойным названием». В Омске выставили на продажу сеть «Ёбидоёби»

Posted 15 ноября, 08:26
Published 15 ноября, 08:26
Modified 15 ноября, 08:28
Updated 15 ноября, 08:28
В Омске за 25 млн рублей выставили на продажу доставку суши и роллов «Ёбидоёби». Бизнес состоит из трех филиалов на улицах Герцена и Масленникова и проспекте Комарова. Все помещения находятся в аренде. Причины продажи в объявлении не указаны.
Отметим, что в 2023 году УФАС признало непристойной рекламу роллов в соцсетях от компании «Ёбидоёби». Такое решение принял Арбитражный суд Красноярского края, так как название доставки «противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали». Владельцы бизнеса заявили, что «Ёбидоёби» с японского языка переводится, как «День недели — суббота».
Заведения работают по франшизе. Согласно данным Rusprofile, ООО «Ёбидоёби» зарегистрировали в 2016 году. Директором является Константин Зимен, а учредителями — Татьяна Прадед и Жанна Зимен.