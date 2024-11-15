5,3 трлн рублей получат субъекты малого и среднего бизнеса по программам КМСП

Posted 15 ноября, 09:09
Published 15 ноября, 09:09
Modified 15 ноября, 09:09
Updated 15 ноября, 09:09
Председатель совета директоров Корпорации МСП, министр экономического развития Максим Решетников отметил, что концепция нацелена на достижение цели указа президента об опережающем росте дохода на одного сотрудника МСП. Он добавил, что в новом федеральном проекте нужно обеспечить изменение подходов с количественных на качественные ориентиры в виде роста дохода на одного работника МСП выше роста ВВП. По его словам, для этого нужно переосмыслить роль корпорации и её инструментов. Об этом пишет ТАСС.
Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП, рассказал, что около половины всей суммы получат отрасли, которые формируют экономику предложения. Он добавил, что эффективные программы, например «зонтичные» поручительства, будут сохранены. Также будут введены льготные кредиты для резидентов ОЭЗ и бизнеса из моногородов, станкостроения и робототехники. Льготное инвесткредитование для МСП будет запущено в туризме, IT, научно-технической деятельности, производстве на сумму 800 млрд руб. до 2030 года.
Для достижения цели указа президента будут использованы как действующие, так и новые инструменты, система управления которых создана на основе обратной связи и аналитики данных с МСП.РФ. Их реализация обеспечит почти половину общего вклада в достижение цели указа.
Исаевич сообщил, что для достижения цели необходимо решить три задачи, которые лягут в основу стратегии развития корпорации. Первое — создание стимулов для роста числа переходов МСП из категории в категорию. Второе — обеспечение роста вклада МСП в экономику предложения. Поддержка этих отраслей поможет дать экономике требуемое предложение продукции и услуг. Третье — расширение участия МСП в обеспечении технологического суверенитета для достижения к 2030 году объема закупок у МТК 1,2 триллиона рублей.
Одним из инструментов развития приоритетных отраслей МСП станет инвестпрограмма Банка России, Корпорации МСП и Минэкономразвития на 100 миллиардов рублей ежегодно. Об этом рассказал Михаил Мамута, глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Банка России.
Помимо этого, будут запущены совместные «зонтичные» поручительства с региональными гарантийными организациями, где поручителем выступит корпорация. Для поддержки городской экономики и отечественных брендов — совместные с ВЭБ.РФ поручительства. Разделение рисков должно расширить возможности привлечения финансов.