5,3 трлн рублей получат субъекты малого и среднего бизнеса по программам КМСП

Председатель совета директоров Корпорации МСП, министр экономического развития Максим Решетников отметил, что концепция нацелена на достижение цели указа президента об опережающем росте дохода на одного сотрудника МСП. Он добавил, что в новом федеральном проекте нужно обеспечить изменение подходов с количественных на качественные ориентиры в виде роста дохода на одного работника МСП выше роста ВВП. По его словам, для этого нужно переосмыслить роль корпорации и её инструментов. Об этом пишет ТАСС.