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Posted 15 ноября, 10:21

Published 15 ноября, 10:21

Modified 15 ноября, 10:34

Updated 15 ноября, 10:34

В Омской области простятся с погибшим на СВО 48-летним бойцом

В Омской области простятся с погибшим на СВО 48-летним бойцом

15 ноября 2024, 10:21
Фото: Изображение Midjourney.
4 сентября на СВО погиб 48-летний мужчина. Церемония прощания состоится 16 ноября.

4 сентября в ходе СВО погиб 48-летний житель Знаменского района Омской области. О его гибели сообщил глава района Сергей Максимов.

«Он отдал свою жизнь ради безопасности своей страны и своего народа. Выражаю глубокое соболезнование родным и близким погибшего», — отмечает глава Знаменского района.

Церемония прощания состоится 16 ноября в селе Знаменское в 15:00.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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#Екатерина Тараленко#Общество#Омск#Омская область#Новости#Погибшие#Сво#Участник СВО
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