В Омской области простятся с погибшим на СВО 48-летним бойцом

Posted 15 ноября, 10:21
Published 15 ноября, 10:21
Modified 15 ноября, 10:34
Updated 15 ноября, 10:34
4 сентября в ходе СВО погиб 48-летний житель Знаменского района Омской области. О его гибели сообщил глава района Сергей Максимов.
«Он отдал свою жизнь ради безопасности своей страны и своего народа. Выражаю глубокое соболезнование родным и близким погибшего», — отмечает глава Знаменского района.
Церемония прощания состоится 16 ноября в селе Знаменское в 15:00.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.