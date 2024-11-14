Возможно, без фур: в Омске начинается ремонт моста через Иртыш

«Приступаем к капитальному ремонту моста имени 60-летия ВЛКСМ через реку Иртыш». С таких слов начинается очередной пост в официальном телеграм-канале мэра Омска Сергея Шелеста. По словам главы города, частичное ограничение движения по мосту начнется в полночь 24 ноября: полностью закроют движение по правой стороне (если ехать с левого берега Иртыша на правый), причем открыть его должны 30 апреля 2025 года.