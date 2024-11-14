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Posted 14 ноября, 11:13

Published 14 ноября, 11:13

Modified 14 ноября, 11:15

Updated 14 ноября, 11:15

Возможно, без фур: в Омске начинается ремонт моста через Иртыш

Возможно, без фур: в Омске начинается ремонт моста через Иртыш

14 ноября 2024, 11:13
Фото: 1MI.
Об ограничении движения по мосту рассказал мэр Омска.

«Приступаем к капитальному ремонту моста имени 60-летия ВЛКСМ через реку Иртыш». С таких слов начинается очередной пост в официальном телеграм-канале мэра Омска Сергея Шелеста. По словам главы города, частичное ограничение движения по мосту начнется в полночь 24 ноября: полностью закроют движение по правой стороне (если ехать с левого берега Иртыша на правый), причем открыть его должны 30 апреля 2025 года.

«Ограничения проработаны таким образом, чтобы создать минимум неудобств для горожан, — пишет мэр. — Так, для автолюбителей и общественного транспорта сохранится фактическая возможность пользоваться четырьмя полосами из шести существующих… Для сохранения пропускной способности моста у телецентра также рассматривается возможность запрета движения крупнотоннажных грузовиков в светлое время суток».

Отметим: во время ремонта Ленинградского моста оставались открытыми только 2 полосы из 6.

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Общая стоимость ремонта составит примерно 2,7 млрд рублей. Рабочие должны обновить металлоконструкции, деформационные швы, пролеты и опоры, уложить новое дорожное полотно, установить опоры освещения и контактной сети. Сделать все это планируется к концу октября 2026 года.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Сергей Шелест#Ремонт моста
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