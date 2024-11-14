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Posted 14 ноября, 13:12

Published 14 ноября, 13:12

Modified 15 ноября, 08:28

Updated 15 ноября, 08:28

В системе КХЛ скоро появится новый хоккейный турнир

В системе КХЛ скоро появится новый хоккейный турнир

14 ноября 2024, 13:12
Фото: ХК «Авангард».
Называться он будет «Чемпионат КХЛ 3×3».

Стало известно, что скоро в системе Континентальной хоккейной лиги появится новый турнир — хоккей 3×3. Российская лига станет первой среди мировых профессиональных лиг, кто запустит полноценный чемпионат такого формата.

«Называться он будет „Чемпионат КХЛ 3×3“. 30 минут динамичной игры, площадка 34×18 метров, минимум вбрасываний и штрафные броски вместо удалений. КХЛ — первая из мировых профессиональных хоккейных лиг запускает свой полноценный турнир. Пресс-конференция, посвященная проекту пойдет 18 ноября в пресс-центре „Матч ТВ“. Там и узнаем все подробности», — рассказал «Матч».

Подобный формат стремительно развивается в России, сейчас за него отвечает ФХР. Известно, что в тематической пресс-конференции примут участие президент КХЛ Алексей Морозов, вице-президенты КХЛ Андрей Точицкий и Сергей Доброхвалов.

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Напомним, что вчера в матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» проиграл московскому «Динамо» со счетом 3:5. Первую шайбу «ястребы» смогли забросить только в третьем периоде, соперник тем временем вел 0:3. Главный тренер «ястребов» прокомментировал ход игры и рассказал, что в перерыве между вторым и третьим периодами между игроками прошел очень серьезный разговор.

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#Анастасия Баянова#Спорт#Хоккей#Омск#Россия#Новости#Хоккеисты#КЦ
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