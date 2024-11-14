В системе КХЛ скоро появится новый хоккейный турнир

Напомним, что вчера в матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» проиграл московскому «Динамо» со счетом 3:5. Первую шайбу «ястребы» смогли забросить только в третьем периоде, соперник тем временем вел 0:3. Главный тренер «ястребов» прокомментировал ход игры и рассказал, что в перерыве между вторым и третьим периодами между игроками прошел очень серьезный разговор.