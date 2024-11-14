В системе КХЛ скоро появится новый хоккейный турнир

Posted 14 ноября, 13:12
Published 14 ноября, 13:12
Modified 15 ноября, 08:28
Updated 15 ноября, 08:28
Стало известно, что скоро в системе Континентальной хоккейной лиги появится новый турнир — хоккей 3×3. Российская лига станет первой среди мировых профессиональных лиг, кто запустит полноценный чемпионат такого формата.
«Называться он будет „Чемпионат КХЛ 3×3“. 30 минут динамичной игры, площадка 34×18 метров, минимум вбрасываний и штрафные броски вместо удалений. КХЛ — первая из мировых профессиональных хоккейных лиг запускает свой полноценный турнир. Пресс-конференция, посвященная проекту пойдет 18 ноября в пресс-центре „Матч ТВ“. Там и узнаем все подробности», — рассказал «Матч».
Подобный формат стремительно развивается в России, сейчас за него отвечает ФХР. Известно, что в тематической пресс-конференции примут участие президент КХЛ Алексей Морозов, вице-президенты КХЛ Андрей Точицкий и Сергей Доброхвалов.
Напомним, что вчера в матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» проиграл московскому «Динамо» со счетом 3:5. Первую шайбу «ястребы» смогли забросить только в третьем периоде, соперник тем временем вел 0:3. Главный тренер «ястребов» прокомментировал ход игры и рассказал, что в перерыве между вторым и третьим периодами между игроками прошел очень серьезный разговор.